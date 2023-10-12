تشترى Redmi Note 13 Pro ولا ريدمي نوت 12 برو.. مقارنة هتوضحلك الفرق

يعد هاتف Redmi Note 13 Pro وريدمي نوت 12 برو، من الهواتف الذكية ذات القيمة العالية من شاومي Xiaomi، والتي تلبي احتياجات المستخدمين ضمن الفئة متوسطة المدى، ويقدم كلا الجهازين ميزات ومواصفات مثيرة للإعجاب، مما يجعل من الصعب على المستهلكين الاختيار بين الجهازين، لذا سنستعرض لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الهاتفين ستتعرف من خلالها على المميزات والفروقات بينهما لمعرفة أيهما الأفضل.

مقارنة بين Redmi Note 13 Pro و ريدمي نوت 12 برو

التصميم:



يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 Pro بتصميم خلفي زجاجي فاخر مع مظهر أنيق، كما أنه يتميز بمستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة، مما يوفر وصولا سريعا وآمنا إلى الجهاز، كما صممت شاومي هاتف Redmi Note 12 Pro أيضا بظهر زجاجي متميز وتصميم أنيق مع مستشعر مماثل أسفل الشاشة.

الشاشة:



يتميز كلا الهاتفين من شاومي بشاشات من نوع OLED يبلغ قياسها 6.67 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تفاعلات لمس سلسة وسريعة الاستجابة، ولكن يوفر Redmi Note 13 Pro دعم تقنية HDR10+ وDolby Vision، مما يضمن الحصول على ألوان نابضة بالحياة وواقعية، بينما يدعم نظيره ريدمي نوت 12 برو تقنية HDR10 و HDR10+، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

Redmi Note 13 Pro

الأداء:



يتم تشغيل هاتف Redmi Note 13 Pro بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7s Gen 2 ثماني النواة، والذي يوفر قدرة معالجة رسومات قوية وقدرات حوسبة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالمقارنة، زودت شاومي هاتف Redmi Note 12 Pro بمعالج ميدياتك القوى Dimensity 1080 ثماني النواة، مما يوفر أداء وقدرات مماثلة.

Redmi Note 12 Pro

الذاكرة:



يوفر Redmi Note 13 Pro خيارات تخزين أكبر مع متغيرات الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مما يضمن مساحة واسعة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك ووسائطك، من ناحية أخرى، يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro بخيارات تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، مما يلبي احتياجات معظم المستخدمين.

Redmi Note 13 Pro

الكاميرا:

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، فإن Redmi Note 13 Pro يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بعدسة رئيسية مع دعم التقريب البصري OIS وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية ووحدة ماكرو، كما أنه يتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro مع إعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي مع مستشعر أساسي يتميز بميزة التثبيت البصري للصورة OIS وعدسة واسعة الزاوية للغاية ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة.

Redmi Note 12 Pro

البطارية:



تم تجهيز هاتف Redmi Note 12 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما يتمتع Redmi Note 13 Pro بسعة أكبر قليلا تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخداما طويل الأمد، كما أن كلاهما يدعمان الشحن السريع بقدرة 67 وات، مما يسمح بأوقات إعادة الشحن السريعة.

Redmi Note 13 Pro

السعر:



يقع كل من Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 12 Pro ضمن فئة الهواتف المتوسطة، مما يوفر قيمة كبيرة مقابل المال، يبدأ سعر Redmi Note 13 Pro الجديد في مصر مقابل سعر حوالى 19500 جنيه مصري، ويتوفر هاتف ريدمي نوت 12 برو في مصر مقابل سعر يبدأ من 14500 جنيه مصري.