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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملوك الفئة المتوسطة.. مقارنة بين شاومي Redmi Note 13 وريلمي Realme 11 5G

مقارنة بين شاومي
مقارنة بين شاومي Redmi Note 13 وريلمي Realme 11 5G

تعد صناعة الهواتف الذكية ساحة ديناميكية حيث تتنافس العلامات التجارية باستمرار على المركز الأول، خاصة في قطاع الهواتف المتوسطة، من بين أحدث المشاركين في هذه المنافسة الشرسة هما هاتف شاومي Redmi Note 13 وريلمي Realme 11 5G، ويعد كلا الهاتفين بمعايير قوية قد لا يتوقعها المستهلكون من جهاز متوسط ​​المستوى، لذا سنستعرض لك فيما يلي مقارنة تفصيلية، سنستكشف كل جانب من جوانب هذين الجهازين لتحديد أي منهما يستحق الشراء.

مقارنة بين شاومي Redmi Note 13 وريلمي Realme 11 5G

التصميم:


يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13، بتصميم أنيق مصنوع من مزيج من الزجاج والمعدن تبلغ أبعاده حوالى 161.1 × 75 × 7.6 مليمتر ويزن حوالى 173.5 جرام، بينما يعد هاتف ريلمي Realme 11 5G أثقل وزنا قليلا، حيث يصل وزنه إلى 190 جراما وتبلغ أبعاده 165.7 × 76 × 8.1 مليمتر، فهو يتميز بظهر بلاستيكي وإطار من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسا عصريا ومتينا. 

 

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الشاشة:


يقدم كلا الجهازين شاشة كبيرة بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، لكن التكنولوجيا والأحجام تختلف، حيث يتميزهاتف شاومي Redmi Note 13 بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بينما يوفر هاتف ريلمي Realme 11 5G شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة.

Redmi Note 13

الأداء ونظام التشغيل:

 يتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6080، وهو معالج ثماني النواة بسرعة ساعة تبلغ 2.4 جيجاهرتز، وفي المقابل، يعمل هاتف ريلمي Realme 11 5G أيضا بأحد معالجات شركة ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، بتردد 2.2 جيجاهرتز.

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 13، لكن مع واجهة مستخدم مختلفة كليا، تم تزيين هاتف Redmi Note 13 بواجهة MIUI الخاصة بشركة شاومي، وهي واجهة مستخدم معروفة بخيارات التخصيص والبيئة الغنية بالميزات والتحديثات المنتظمة، بينما يستخدم هاتف Realme 11 5G واجهة Realme UI من ريلمي، والتي تشتهر ببساطتها وتصميمها البديهي وأدائها السلس.

Realme 11 5G

الذاكرة:

يقدم هاتف شاومي Redmi Note 13 مجموعة من التكوينات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، مع خيارات تتراوح من 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت للتخزين إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت للتخزين.

ويوفر هاتف ريلمي Realme 11 5G، خيارات واسعة مع متغيرات ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت مقترنة بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وهذا يضمن أنه حتى المستخدمين الأكثر تطلبا سيكون لديهم مساحة كافية لتطبيقاتهم وملفاتهم ووسائطهم المتعددة.

Redmi Note 13

الكاميرا:

يتميز Redmi Note 13 بإعداد كاميرا مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 100 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل لاستشعار العمق، ويأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

وبالمقارنة، يوفر هاتف ريلمي Realme 11 5G أيضا إعداد كاميرا مزدوجة ولكن مع مستشعر أساسي بدقة أعلى قليلا يبلغ 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

Realme 11 5G

البطارية:


يحتوي كل من Redmi Note 13 وRealme 11 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يشير إلى أنه يمكنهما بسهولة الاستمرار لمدة يوم كامل من الاستخدام المعتدل إلى الثقيل، ولكن يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G، بشحنه السريع المذهل بقدرة 67 وات، ويأتي Redmi Note 13، مزودا بشاحن سريع بقدرة 33 وات.

السعر:


يتوفر هاتف ريلمي Realme 11 5G، في الأسواق العالمية، بسعر يبدأ من 217 دولار (أي ما يعادل 6700 جنيه مصري)، وبينما يتوفر هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 مقابل سعر يبدأ من 148 دولار (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري).

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