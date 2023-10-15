دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج

دعاء الشفاء والفرج، يعد أفضل ما يقوله المسلم للمريض هي كلمات دعاء الشفاء التي تعد طوق نجاة له بعد الأخذ بالأسباب للعلاج ، ولايوجد ثواب أفضل من لجوء المسلم بعد إنهاك التعب والمرض إلى الله عز وجل، ويعد دعاء الشفاء والفرج من الأدعية الكثيرة التي وردت في السنة النبوية ، ويستحب أن يردد المسلم دعاء الشفاء والفرج لغيره من مرضى المسلمين، و أيضا قراءة سورة الفاتحة على موضع الألم ففيها شفاء بإذن الله تعالى، وعن أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء ، اجعل رحمتك في الأرض ، واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ .



-ويقول المسلم في دعاء الشفاء والفرج اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

- اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

- اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

ـ يا إلهي اسمك شفائي ، وذكرك دوائي ، وقربك رجائي ، وحبك مؤنسي ، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة ، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم .

قال رسول الله: (بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ).

(أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا).

(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ).

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

-أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه

- أشهد أنك أنت مالك الأسمآء والحاكم علی ما تـشآء لا إله إلا أنت المقتدر العليم الحكيم ، أي رب قدر لي ما ينفعني في كل عالم من عوالمك ثم ارزقني ما كتبته لأصفياء خلقك الذين ما منعتهم في اللّه لومة لائم ولا شماتة مشرك ولا إعراض معرض إنك أنت المهيمن بسلطانك لا إله إلا أنت المقتدر القدير.

دعاء الشفاء والفرج والرزق

دعاء الشفاء والفرج والرزق، يعتبر من الأدعية المهمة حيث منح الله عز وجل للعبد نعمة الدعاء وهي من أسهل العبادات وأيسرها، ويمكن للعبد أن يدعوا الله عز وجل في أي وقت أو أي كرب، ويستحب للمسلم عندما يشعر بالضيق أو المرض أو قلة الرزق أن يدعوا الله عز وجل بدعاء الشفاء والفرج والرزق، كما أكد العلماء أن الإلحاح في الدعاء من السنن الحميد والمطلوبة عند الدعاء ، قال تعالى في كتابه الكريم وإذا مرضت فهو يشفين، كل شيء بيد الله، المرض والشفاء منه والرزق والبركة.

ـ سبحانك اللهم يا إلهي أنا عبدك الذي تمسكت بحبل ألطافك وتـشبثت بذيل أفضالك ، أسئلك باسمك الذي سخرت به الوجود من الغيب والشهود ، وبه مرت نفحة الحيوان علی من في الإمكان بأن تجعلني قويا بقوتك التي أحاطت الأرض والسماء، وتحفظني عن كل سقم وبلآء .

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته .

ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل ، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

- اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه ، اللهم آمين ، يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام ، واحفظه بعزك الذى لا يضام ، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه ، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم ، يا مفرج الكرب ، يا مجيب دعوة المضطرين ..

دعاء الشفاء والفرج قصير

دعاء الشفاء والفرج قصير، يفضل الكثير من المسلمين الأدعية القصيرة لسهولة حفظها وتكرارها، غير أن البعض يستعين بها للدعاء لنفسه ولغيره، ويبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن دعاء الشفاء والفرج قصير عبر محرك البحث جوجل ، ، لذا علينا ان ندعوا الله عز وجل أن يفشنا ويشفي جميع مرضي المسلمين.

-ـ اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيني، اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تعفو عني وتشفيني ، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.

- اللهم أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها ، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أن يحصيها أحد ، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيني وتعافيني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة السائلين .

-اللهم يا من تعيد للمريض صحته ، و يا من تستجيب دعاء البائس الضعيف ، أسألك أن تشفيني وتلطف بجسدي وتكتب لي الشفاء العاجل يا أكرم الأكرمين .

ـ اللهم إنا نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها ، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها ، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفنيي وتعافيني بحولك وقوتك لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين .

ـ إلهي أسئلك ببحر شفائك وإشراقات أنوار نيّر فضلك وبالاسم الذي سخرت به عبادك وبنفوذ كلمتك العليا واقتدار قلمك الأعلی وبرحمتك الّتي سبقت من في الأرض والسمآء ، أن تطهرني بماء العطآء من كل بلآء وسقم وضعف وعجز ، أي رب تری السائل قائما لدی باب جودك والآمل متمسكا بحبل كرمك ، أسئلك أن لا تخيـبه عما أراد من بحر فضلك وشمس عنايتك ، إنك أنت المقتدر علی ما تـشآء لا إله إلا أنت الغفور الكريم .



دعاء الشفاء للمريض

على المؤمن إذا أصابه أي مكروه أو أصاب أحد أحبته؛ أن يصبر ويحتسب ويلحّ بالدعاء، ويسأل الله الشفاء، ومن الأدعية التي يدعوها لنفسه أو لغيره دعاء الشفاء للمريض :

1- «أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

2- «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

3- «اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

4- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

5- «الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

6- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

7- «اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهار، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

8- «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه، يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

9- «يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

