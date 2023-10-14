أسعار الأسمنت اليوم السبت 14-10-2023

يقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار الأسمنت اليوم، السبت 14 أكتوبر 2023، بالسوق المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم

وتراوح سعر طن الأسمنت بين 2000 و2100 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 2750 و2800 جنيه.

صناعة الأسمنت في مصر

تعد صناعة الاسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية المهمة، وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج.

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

– الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب.

تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.

يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 – العمالة غير المباشرة: 200.000.

حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.