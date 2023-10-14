قصف مواقع تابعة للاحتلال على الحدود اللبنانية.. وإسرائيل تدعو مواطنيها للالتزام بالملاجئ

أفادت قناة الميادين للبنانية بأن ثلاثة مواقع تابعة للاحتلال في تلال كفرشوبا المحتلة تعرضت اليوم لهجماتٍ صاروخية.

وأشارت القناة الي ان قوات الاحتلال أطلقت قذائف مدفعية باتجاه المناطق الحدودية اللبنانية.

كما شنت فصائل المقاومة هجمات صاروخية على مواقع رويسة العلم والسماقة وزبدين التابعة للاحتلال

ونقلت كذلك عن وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال دعت جميع السكان في البلدات المحاذية "للسياج الحدودي مع لبنان" إلى البقاء في الملاجئ الآمنة

كما شنت المقاومة الإسلامية هجماتٍ صاروخية مكثفة على مواقع رويسات العلم والسماقة وزبدين في كفرشوبا اللبنانية المحتلة.