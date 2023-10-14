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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع تطوير المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصرى الكبير. صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم السبت للمرور على الأعمال والوقوف على نسب الإنجاز والإشراف على مخططات تحسين الرؤية البصرية للمنطقة.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تهدف إلى تحويل المحاور المرورية المحيطة والمؤدية إلى المتحف والمنطقة الأثرية إلى محاور سياحية ذات طابع حضارى يحاكى عراقة وأهمية المزارات السياحية المؤدية إليها ويثير إهتمام الزائرين إلى جانب القضاء على التعديات والإشغالات وإلقاء المخلفات على جانبى الطرق.


وأكد المحافظ على أنه روعى خلال الأعمال توفير الجانب الجمالى و عوامل الإستدامة والحفاظ على البيئة دون التأثير على عرض الطرق الجارى تنفيذ الأعمال بها، مشدداً على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقها الأعمال بعدم إستلام أى من مواقع العمل من الشركات المنفذة قبل الإنتهاء من تلافى أية ملاحظات وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة طبقاً للمواصفات التى تم وضعها من قبل المكاتب الإستشارية للمحافظة.


شملت جولة المحافظ طريق الفيوم ومحيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وأسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى والتى تشهد جميعها تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير للأسوار الخاصة بالمنشأت والمجمعات السكنية حيث وجه محافظ الجيزة بالتنبيه على مسئولى المنشأت على جانبى الأعمال بسرعة الإنتهاء من الأسوار وتركيب البوابات الجديدة المتناسقة مع الأعمال . كما تابع المحافظ أعمال الدهانات الخاصة بالعقارات المطلة على الطريق الدائرى منوهاً على ضرورة الإنتهاء من أعمال الدهان وفق الجداول المحددة دون تأخير.


ووجه المحافظ مسئولى شركات المرافق على سرعة الإنتهاء من نقل وتحويل الوصلات والخطوط الجارى العمل بها لسرعة تسليم القطاعات المتبقية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي للشركات المنفذة دون تأخير على أن يتم تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بكاميرات المراقبة بطول الطريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية.


وخلال تفقده لأعمال تطوير محور المنصورية نطاق مركز ومدينة كرداسة وجه المحافظ مسئول شركة الكهرباء برفع كفاءة الأكشاك المقامة على الطريق وبمحيط الأعمال بالشكل الذى يتماشى مع أعمال التطوير، مشدداً على رفع المخلفات أولاً بأول بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وسرعة إنشاء النقاط الخدمية والأكشاك التجارية تسهيلاً على مرتادى الطريق ولعدم الضغط على أماكن الخدمات بالقرى المطلة عليه ولتوفير عائد مادى لأعمال الصيانة والتطوير، مشدداً على توفير بالوعات لصرف مياه الأمطار على مسار الأعمال لتسهيل صرف الأمطار وعدم تراكم المياه خلال موسم الأمطار وموجهاً رئيس مركز ومدينة كرداسة ورئيس الوحدة المحلية لقرية أبو رواش برفع كفاءة منظومة النظافة للطريق وكنس الأتربة خاصة بمداخل القرى ومراجعة تراخيص عدد من المنشأت الجارى تنفيذها على الطريق للتأكد من قانونية موقفها ومدى إلتزامها بخط التنظيم.

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أحمد راشد محافظ الجيزة أهرامات الجيزة الحفاظ على البيئة الطريق الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المتحف المصري الكبير المنطقة الأثرية رفع المخلفات رفع كفاءة منظومة النظافة منظومة النظافة

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