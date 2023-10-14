فينيسيوس يكشف دوره في انضمام بيلينجهام إلى ريال مدريد

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن دوره في انضمام الإنجليزي جود بيلينجهام إلى الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال فينيسيوس في حوار لصحيفة "ليكيب: الفرنسية: "لم أكن أعرف بيلينجهام لكني كنت أعلم أن الفرق الأخرى كانت تريده لذلك أرسلت له رسالة نصية لكي ينضم إلى ريال مدريد".

وأضاف: "لقد فعلت نفس ما فعلته مع كامافينجا، أرسلت رسائل نصية لعدة أشهر وأخبرته أن ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم".



خطوة أخيرة تفصل ريال مدريد عن تجديد عقد فينيسيوس

في سياق آخر، كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، آخر تطورات ملف تجديد نادي ريال مدريد الإسباني عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكتب رومانو، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "يخطط ريال مدريد لإعادة جدولة الحفل الرسمي لتجديد عقد فينيسيوس جونيور بمجرد تعافي رئيس النادي فلورنتينو بيريز من فيروس كورونا".

وأضاف: "لقد كان مقررا الأسبوع الماضي، لكنه سيحدث في الأسابيع المقبلة، بوجود شرط جزائي بقيمة 1 مليار يورو".

وينتهي عقد فينيسيوس مع نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.