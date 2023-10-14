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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إنّ مصر اتخذت موقفًا قويًا وصلبًا أحبط مبدئيًا وربما إلى ما لا نهاية فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج.

وتابع وزير الإعلام الفلسطيني السابق، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية: "في اليوم الأول من الحرب دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى التوجه لمعبر رفح، وهذا يعني بداية مخيمات فلسطينية خارج الوطن الفلسطيني"، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا جعلت الإسرائيليين يتراجعون ربما حتى إشعار آخر.

التهجير

وأوضح وزير الإعلام الفلسطيني السابق أن التهجير انتقل من مصر وربما إلى الأردن، لو استطاع الإسرائيليون ذلك، إلى تهجير داخل القطاع، مؤكدًا أن هذا الأمر مأساة إنسانية، لأن التهجير داخل القطاع يعني نقل الفلسطينيين من بيوتهم، التي فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة، إلى العراء، بحيث يموت الأطفال.

الاحتلال الاسرائيلي الإعلام الفلسطيني القاهرة الإخبارية تهجير الفلسطينيين الإسرائيليين قناة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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