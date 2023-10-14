لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

تصدر المخرج مجدى الهوارى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلانه عن حفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، بعد غد الاثنين.

وتعتاد الاستايلست دنيا عبد المعبود على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.



وتتميز دنيا عبد المعبود بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد دنيا عبد المعبود أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الاستايلست دنيا عبد المعبود.

يحتفل المخرج مجدي الهواري، بحفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، بعد غد الإثنين، بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، ومن المقرر أن يحضر الأصدقاء المقربون لهما حفل الزفاف.

مجدي الهواري كان متزوجا من الفنانة غادة عادل وانفصلا منذ سنوات.

وفي أحد البرامج التي جمعتهما سويا رد مجدي الهواري عن إمكانية زواجه الثاني قائلا إن تلك الخطوة لن يقدم عليها ما لم تحب زوجته الجديدة غادة عادل.

وقال مجدي الهواري "هو أنا مجنون.. متجوزتش بعد الطلاق عشان عندي شروط في الجواز الثاني..هل هي هتبقى متقبلة إني مازلت بحبك لإنك أم ولادي وبنتي وغالية عندي".

ومؤخرا، كشف المخرج مجدي الهواري حقيقة انتاجه جزء ثان من فيلم "الناظر" بعد مرور 23 عاما على عرض الجزء الأول.

IMG_2248

IMG_2247

IMG_2246

IMG_2245

IMG_2244

IMG_2243

IMG_2242

IMG_2241

IMG_2240

IMG_2239

IMG_2238

IMG_2237

IMG_2236

IMG_2235

IMG_2234

IMG_2233

IMG_2232

IMG_2231

IMG_2230

IMG_2229