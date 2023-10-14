عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

صدى البلد

تصدر المخرج مجدى الهوارى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلانه عن  حفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، بعد غد الاثنين.

وتعتاد  الاستايلست دنيا عبد المعبود على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.
 

وتتميز دنيا عبد المعبود  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 وتعتمد دنيا عبد المعبود  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.
 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الاستايلست دنيا عبد المعبود.

 

يحتفل المخرج مجدي الهواري، بحفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، بعد غد الإثنين، بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، ومن المقرر أن يحضر الأصدقاء المقربون لهما حفل الزفاف.

 

مجدي الهواري كان متزوجا من الفنانة غادة عادل وانفصلا منذ سنوات.

 

وفي أحد البرامج التي جمعتهما سويا رد مجدي الهواري عن إمكانية زواجه الثاني قائلا إن تلك الخطوة لن يقدم عليها ما لم تحب زوجته الجديدة غادة عادل.

 

وقال مجدي الهواري "هو أنا مجنون.. متجوزتش بعد الطلاق عشان عندي شروط في الجواز الثاني..هل هي هتبقى متقبلة إني مازلت بحبك لإنك أم ولادي وبنتي وغالية عندي".

 

ومؤخرا، كشف المخرج مجدي الهواري حقيقة انتاجه جزء ثان من فيلم "الناظر" بعد مرور 23 عاما على عرض الجزء الأول.

IMG_2248
IMG_2248
IMG_2247
IMG_2247
IMG_2246
IMG_2246
IMG_2245
IMG_2245
IMG_2244
IMG_2244
IMG_2243
IMG_2243
IMG_2242
IMG_2242
IMG_2241
IMG_2241
IMG_2240
IMG_2240
IMG_2239
IMG_2239
IMG_2238
IMG_2238
IMG_2237
IMG_2237
IMG_2236
IMG_2236
IMG_2235
IMG_2235
IMG_2234
IMG_2234
IMG_2233
IMG_2233
IMG_2232
IMG_2232
IMG_2231
IMG_2231
IMG_2230
IMG_2230
IMG_2229
IMG_2229
IMG_2228
IMG_2228
الاستايلست دنيا عبد المعبود الاستايلست أحدث إطلالات الفنانة غادة عادل المخرج مجدي الهواري حفل الزفاف دنيا عبد المعبود زواجة الثانى غادة عادل مجدي الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

طريقة عمل الماكرون الفرنسى

فوائد خارقة لعشبة الريحان| اعرفها

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

مشروبات لعلاج قرحة المعدة

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

ترشيحاتنا

بشرى بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه شهريا تنتظر هؤلاء

خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي

النازحون يعانون.. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة ينزلق للأسوأ بسرعة كبيرة|فيديو

طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لمُصابي الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ