خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن منظومة التحفيز الضريبي التي أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية تحت شعار(فاتورتك حمايتك و جايزتك) والتي تمر حاليا بمرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك و جايزتك" في عدد من المحلات في المولات التجارية، ودخول هذه المنظومة أمر هام جدا وله العديد من الفوائد والمكاسب للمواطن وللدولة وايضا للتاجر والمنتج.

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المكاسب التي تتحقق للمواطن إذا أصر على الحصول على الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكتروني.



أن يحصل على حقه في استرجاع البضاعة أو استبدالها في حالة عدم مطابقة المنتج لمواصفات الجودة واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لإثبات حقوقه واسترجاعها أو مقاضاة التاجر أو المنتج أو مؤدي الخدمة.

أضاف: أن حصول المواطن على حوافز و مكافآت متنوعة وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه حيث أن تطبيق هذا البرنامج، خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعتمد على أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة أو الحصول على خدمة من المحلات بالمولات الخمسة المشاركة فى هذه المرحلة عليه أن يطلب من البائع إيصال أو فاتورة كما يطلب منه إشراكه فى برنامج " فاتورتك حمايتك و جايزتك "، ويقوم التاجر بارسال رقم محمول المواطن وقيمة الإيصال أو الفاتورة من خلال إرسال رسالة مجاناً على الخط الساخن للمصلحة وبعد ذلك يتم ارسال رسالة قصيرة إلى المواطن، من ETA Rewards فيها قيمة الإيصال أو الفاتورة واسم التاجر وفرعه، ومع طلب تأكيد المعاملة من خلال كود .



تابع:سيقوم باستقبال رسالة بكود الجائزة في رسالة من ETA Rewards وتكون الجائزة في هذه المرحلة تقدر بنسبة خصم معينة، ويستطيع المواطن أن يستخدم كود الجائزة عند تجار الهدايا المشتركين بالبرنامج والموجودين في رابط بالرسائل التي استقبلها بقيمة الجائزة.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه إذا تم تطوير هذه المنظومة بحيث تسمح لأي مواطن بخصم ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الفاتورة من أعبائه الضريبية أو أن تتحول إلى نقاط يحق له خصمها من الضريبة المستحقة عليه عند شراء اي منتج او خدمه او الحصول علي مبلغ مالي، سيحفز المواطن للإصرار على الحصول على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني. بالنسبة للدولة تعتبر هذه المبادرة أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية تعظيم للموارد الضريبية لموازنة الدولة.

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد،أن منظومة التحفيز هي امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة مشروع الميكنة والشمول المالي، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، كما أن من مزايا تطبيق هذه المنظومة تحقيق مكاسب ايضا للتاجر أو مؤدي الخدمة الملتزم بإصدار فاتورة أن ينخفض التجارة والانتاج العشوائي الرديء والتاجر غير الملتزم، ويكون هناك معاملة ضريبية واحدة لكل السوق والجميع خاضع لنظم ضريبية وأعباء واحدة تخلق الشفافية داخل السوق.