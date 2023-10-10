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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين لتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

صدى البلد

تنظم مصلحة الضرائب المصرية، ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل أسبوع ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ،  للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية ، أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة/  شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة  في 15 أكتوبر 2023 ،  والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023 ،  والوارد اسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتة إلى أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالبت " مصلحة الضرائب المصرية " ، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية.

وتابعت : وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش ، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين ، وكذلك  ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم  ، وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة ، والتي تم تسجيلها بمعرفتهم ، موضحة أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه  التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥  ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية احتساب ضريبة الأجور الأجور والمرتبات المرحلة الرابعة

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