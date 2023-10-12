عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: نحرص على تنظيم ندوتين توعويتين أون لاين أسبوعيا

صدى البلد

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوات على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة .

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال،مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ،التأمين الصحي،إلخ...)،من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة/  شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة  في 15 أكتوبر 2023 ، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة .

وأشار الدكتور  فايز الضباعني إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد اسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services


وأضاف أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي) ، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص) ، وذلك من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وأكد  الدكتور " فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين  للانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين مجانًا ، ويمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ويمكن متابعة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية 
https://www.eta.gov.eg


وكذلك يمكن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax


وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية الوعى الضريبى التأمينات الإجتماعية ضريبة الأجور والمرتبات قطاع العام والحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

ترشيحاتنا

الري: وافقنا على سحب كميات مياه لـ 60 محطة شرب بمبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء: أكتوبر الجديدة مدينة سكنية متكاملة وتعطي قيمة في قلب الصحراء

أحداث غزة.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاءه بنظيره في ليتوانيا

يحقق تقدما.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

خاص| أهالي غزة لـ صدى البلد: لا يوجد لدينا ماء ولا كهرباء ولا أدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ