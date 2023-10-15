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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من ضعف العظام.. تناول هذه الأطعمة

العظام
العظام

يعاني العديد من الأشخاص بسبب ضعف العظام، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للعديد من الأسباب.

ما هي العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة العظام .

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للحصول على صحة عظام مثالية ، نحتاج إلى مزيج من العناصر الغذائية المتعددة، بما في ذلك:

الكالسيوم.
فيتامين د .
فيتامين ك.
المغنيسيوم.
 

  • مصادر الكالسيوم 
    الحليب و اللبن و منتجاتهم / السمسم / القرع / السردين / السلمون / اللوز / الخضار الورقية الداكنة / الفاصولياء الحب / التين / فول الصويا / بذور الشيا


- مصادر فيتامين د 
الأسماك / الفطر / البيض / الحليب - اللبن / عصير البرتقال / كبد البقر /


-مصادر فيتامين ك 
الكرنب / السبانخ / الخردل / القرنبيط / الكاجو / الجزر / فول الصويا / البامية / الصنوبر / التوت / الرمان / العنب / زيت الزيتون. 
 

-مصادر المغنيسيوم 
البروكلي / السبانخ / الموز / البطاطا / حبوب النخالة / الارز البني / البامية / التمر الهندي / السلق / الحمص / الفاصولياء الحمراء / اللوز و الكاجو / زبدة الفول السوداني / بذور اليقطين و الكتان والشيا  / سمك السلمون / الورقيات الداكنة

اهتموا بتناول هذه الأغذية .. لسلامة العظام والمفاصل.

العظام الكالسيوم مصادر فيتامين د مصادر المغنيسيوم المفاصل

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