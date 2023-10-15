لو بتعاني من ضعف العظام.. تناول هذه الأطعمة

يعاني العديد من الأشخاص بسبب ضعف العظام، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للعديد من الأسباب.

ما هي العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة العظام .

للحصول على صحة عظام مثالية ، نحتاج إلى مزيج من العناصر الغذائية المتعددة، بما في ذلك:

الكالسيوم.

فيتامين د .

فيتامين ك.

المغنيسيوم.



مصادر الكالسيوم

الحليب و اللبن و منتجاتهم / السمسم / القرع / السردين / السلمون / اللوز / الخضار الورقية الداكنة / الفاصولياء الحب / التين / فول الصويا / بذور الشيا



- مصادر فيتامين د

الأسماك / الفطر / البيض / الحليب - اللبن / عصير البرتقال / كبد البقر /



-مصادر فيتامين ك

الكرنب / السبانخ / الخردل / القرنبيط / الكاجو / الجزر / فول الصويا / البامية / الصنوبر / التوت / الرمان / العنب / زيت الزيتون.



-مصادر المغنيسيوم

البروكلي / السبانخ / الموز / البطاطا / حبوب النخالة / الارز البني / البامية / التمر الهندي / السلق / الحمص / الفاصولياء الحمراء / اللوز و الكاجو / زبدة الفول السوداني / بذور اليقطين و الكتان والشيا / سمك السلمون / الورقيات الداكنة

اهتموا بتناول هذه الأغذية .. لسلامة العظام والمفاصل.