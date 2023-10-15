لو بتعاني من ضعف العظام.. تناول هذه الأطعمة

يعاني العديد من الأشخاص بسبب ضعف العظام، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للعديد من الأسباب.
ما هي العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة العظام .
للحصول على صحة عظام مثالية ، نحتاج إلى مزيج من العناصر الغذائية المتعددة، بما في ذلك:
الكالسيوم.
فيتامين د .
فيتامين ك.
المغنيسيوم.
- مصادر الكالسيوم
الحليب و اللبن و منتجاتهم / السمسم / القرع / السردين / السلمون / اللوز / الخضار الورقية الداكنة / الفاصولياء الحب / التين / فول الصويا / بذور الشيا
- مصادر فيتامين د
الأسماك / الفطر / البيض / الحليب - اللبن / عصير البرتقال / كبد البقر /
-مصادر فيتامين ك
الكرنب / السبانخ / الخردل / القرنبيط / الكاجو / الجزر / فول الصويا / البامية / الصنوبر / التوت / الرمان / العنب / زيت الزيتون.
-مصادر المغنيسيوم
البروكلي / السبانخ / الموز / البطاطا / حبوب النخالة / الارز البني / البامية / التمر الهندي / السلق / الحمص / الفاصولياء الحمراء / اللوز و الكاجو / زبدة الفول السوداني / بذور اليقطين و الكتان والشيا / سمك السلمون / الورقيات الداكنة
اهتموا بتناول هذه الأغذية .. لسلامة العظام والمفاصل.