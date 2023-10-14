إخلاء متحف اللوفر.. فرنسا تنشر 7000 جندي لتعزيز الأمن بعد مصرع مدرس

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، ما يصل إلى سبعة آلاف جندي لتعزيز الدوريات الأمنية، في الوقت الذي أجبرت فيه إنذارات بوجود قنابل على إخلاء متحف اللوفر بعد يوم من مقتل مدرس في هجوم متطرف.

وُضعت فرنسا في حالة تأهب أمني قصوى، اليوم الجمعة، بعد أن طعن شاب يبلغ من العمر 20 عاما مدرسا وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة في مدرسة بمدينة أراس بشمال فرنسا.

قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي ومحطة قطار جار دي ليون بباريس، اليوم السبت، بعد تلقي إنذارات بوجود قنابل، تبين أنها إنذارات كاذبة.

ورفض التعليق على التحقيق في هجوم أراس لكنه قال إن 'أجواء جهادية' نشأت في أعقاب الأحداث في الشرق الأوسط حيث تشن إسرائيل هجوما عسكريا ضد مقاتلي حماس بعد هجومهم المميت يوم السبت الماضي.

وقال دارمانين في مؤتمر صحفي: 'نعتقد أن الجغرافيا السياسية المثيرة للاشمئزاز تماما سمحت لعدد معين من الأشخاص باتخاذ إجراءات باسم الإسلام المتطرف'.

وقال مكتب ماكرون إنه سيتم نشر الجنود مساء الاثنين حتى إشعار آخر في إطار عملية أمنية مستمرة في مراكز المدن الكبرى والمواقع السياحية.

ويأتي التحذير الأمني ​​الأخير في الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا كأس العالم للرجبي وقبل أقل من عام من ترحيب باريس بالألعاب الأولمبية، والتي تتضمن خططًا لحفل افتتاح غير مسبوق خارج الملعب واستعراضًا أسفل نهر السين.

وقال دارمانين في مؤتمر صحفي إنه سيتم نشر 3500 ضابط شرطة يومي السبت والأحد لتوفير الأمن للمباريات وكذلك لحماية المواقع اليهودية.

وتعرضت فرنسا لسلسلة من الهجمات الإسلامية على مر السنين، كان أسوأها هجومًا متزامنًا شنه مسلحون ومفجرون انتحاريون على أماكن ترفيهية ومقاهي في باريس في نوفمبر 2015.

وقال دارمانين إنه تم التعرف على 189 عملاً معاديًا للسامية منذ يوم السبت الماضي وتم اعتقال 65 شخصًا، مضيفًا أنه سيتم حل العديد من الجمعيات المؤيدة لحماس.

حظرت فرنسا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين واعتقلت تسعة أشخاص في مظاهرة صغيرة في باريس يوم السبت في تحد للحظر.