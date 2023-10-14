إنشاء محور حر موازٍ لطريق القاهرة - السويس

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، تزامناً مع إنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلى منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى مروراً أعلى محور جوزيف تيتو.

الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى لإمتداد محور جوزيف تيتو عند تقاطعه مع نهاية سور قاعدة شرق الجوية فى الإتجاه القادم من الطريق الدائرى إتجاه أسفل كوبرى الحرفيين ، مع تحويل حركة المرور بالإتجاه الآخر للقادم من أسفل كوبرى الحرفيين تجاه الطريق الدائرى ليعمل بنظام الإتجاهين.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل من الأحد الموافق 15/10/2023 ولمدة ثلاث أسابيع.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.