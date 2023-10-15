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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا.. ندوة عن دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية والموارد المائية

صدى البلد

تنظم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد ندوة علمية بعنوان "دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة والموارد المائية"، غدا الإثنين.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات والهيئات العلمية المصرية مع المؤسسات العلمية الدولية، والاستفادة من الخبرات العلمية بشتى المجالات لتطوير البحث العلمي، وإحراز المزيد التقدم على المسار التنموي والاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى عمق العلاقات المصرية اليابانية في شتى المجالات العلمية، مشيدًا بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" لتحقيق التنمية المستدامة بمصر، والاستفادة من نجاح التجربة اليابانية خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، شارك الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وكذلك جامعة الوادي الجديد، في عدد من الاجتماعات مع وفد من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" برئاسة كاتو كين مدير مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تم بحث أطر التعاون في المشروع المشترك مع جامعة صوفيا اليابانية وذلك لخدمة المجتمع في محافظة الوادي الجديد.

ووقعت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وجامعة الوادي الجديد مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" خلال اللقاء على محضر اجتماعات المسح التخطيطي التفصيلي للتعاون الفني للمشروع المصري - الياباني بعنوان "تأمين استدامة مجتمعات الواحات المرتبطة باستخدام المياه والأراضي في الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية"، وبدء التعاون الفني لهذا المشروع، وشاركت جامعة صوفيا اليابانية بمراسم التوقيع كإحدى الجامعات المشاركة في المشروع.

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