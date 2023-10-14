تعرف على موقف إمام عاشور من المشاركة بمباراة سيمبا التنزاني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يخضع للفحص الطبي الأخير، قبل خوض التدريبات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سيختبر مدى قدرة عاشور من التواجد مع الفريق في رحلة تنزانيا من عدمه، وفرص سفره قائمة".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 18 أكتوبر الجاري موعدا لسفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا، أي قبل المباراة بـ48 ساعة فقط.