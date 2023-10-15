علامات مبكرة على مرض عقلي خطير.. تظهر عند تناول الطعام

من الصعب تحديد علامات مبكرة على مرض عقلي خطير بناءً على تناول الطعام وحده، ومع ذلك، هناك بعض العلامات العامة التي يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل صحية عقلية وتتطلب اهتمامًا ورعاية من الأطباء المتخصصين في الصحة العقلية. إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشاكل صحية عقلية خطيرة وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تغيرات في السلوك: مثل انعزال الشخص عن الآخرين، انخفاض في النشاط الاجتماعي، قلة الاهتمام بالنشاطات السابقة المفضلة، زيادة في الاستخدام المفرط للمواد المخدرة أو الكحول.

2. تغيرات في المزاج: تقلبات مفاجئة في المزاج، حالات شديدة من الحزن أو الاكتئاب، زيادة في القلق أو التوتر، اندفاع غضبي غير مبرر.

3. تغيرات في النمط النوم: صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا، أو على العكس، زيادة في النعاس والكسل، أو ظهور كوابيس متكررة وحوادث أخرى غير طبيعية أثناء النوم.

4. تغيرات في الوزن: زيادة مفرطة أو فقدان مفاجئ وغير مبرر في الوزن.

5. اختلالات في التفكير والتصور: صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات، تغييرات في الذاكرة والتصوير الذهني، اضطرابات في التفكير المنطقي والعقلية.

6. أفكار غير عادية أو هلاوس: ظهور أفكار غير عادية أو تكرارية، سماع أصوات غير حقيقية أو رؤية أشياء غير موجودة في الواقع.

إذا لاحظت أي من هذه العلامات أو أي تغيرات غير طبيعية أخرى في الصحة العقلية والسلوك، يُنصح بالتواصل مع الطبيب أو الاستشارة النفسية المتخصصة للحصول على التقييم والمساعدة المناسبة، يجب أن يتم تشخيص وعلاج الأمراض العقلية الخطيرة من قبل فريق طبي مؤهل ومتخصص.