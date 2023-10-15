مرشح لعضوية الزمالك: سأخوض الانتخابات ضمن قائمة فاروق جعفر.. وأرفض تقسيط غرامة كهربا

كشف سيد متولي المرشح لعضوية نادي الزمالك عن موقفه من خوض الانتخابات ضمن إحدى القوائم من عدمه .

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN" : " قررت خوض الانتخابات ضمن قائمة فاروق جعفر والتي سيتم الإعلان عنها غداً عقب انتهاء الطعون ، وهي قائمة مليئة برموز القلعة البيضاء والعديد ممن سبق لهم العمل داخل الزمالك مع مجالس إدارات محتلفة ".

وعن إمكانية تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا ، قال : " أرفض تقسيط غرامة كهربا ، ولا تهاون في هذا الأمر لأن اللاعب تخلى عن الزمالك في توقيت صعب قبل نهاية الموسم في ظل منافسة الأبيض على لقب الدوري ".

في سياق آخر، أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري على النحو التالي:

عقوبات فرق البنك الأهلي

إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد، لاعب البنك الأهلي، مباراة واحدة؛ بسبب الطرد، بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات نادي الزمالك

إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20.000 جنيه؛ لما بدر منه بعد المباراة، مع استمرار العقوبة الموقعه عليه سابقا، بالإيقاف 4 مباريات؛ بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

إيقاف محمد عواد، لاعب نادي الزمالك، مباراة واحدة؛ بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

تعيش الأيام الحالية جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي حالة من الترقب والتوتر، حيث تقترب موعد انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2023-2027.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه بموقع فسيبوك "ضرب تحت الحزام ومفاجآت في انتخابات الزمالك بس خلاص".

وتقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة يوم الجمعة المقبلة.

ويعاني الزمالك من أزمات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية بسبب الديون المتراكمة على النادي بخلاف ورطة إيقاف القيد

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي عن إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونشرت اللجنة بيانا جاء نصه كالتالي:"

تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2002-2023، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد والمنصوص عليه بأحكام المادة "17" من قانون رقم "71" لسنة 2017، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية".

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.

ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية.

وفي تمام الساعة السابعة مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه.

وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى شؤون النادي باختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

يتعين على العضو الاحتفاظ ببطاقة التسجيل لحضور مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني.

شهدت الأيام القليلة الماضية ، تلقى يوسف حسن مهاجم فريق الزمالك، اتصال من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض لإخطاره بتكفل النادي بإجراء العملية الجراحية التي سيخضع لها المهاجم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب ، أن مدير الكرة اتصل بيوسف حسن خلال الأيام القليلة الماضية وأخطره بصرف جزء من مستحقاته، بالإضافة إلى تحمل النادي لتكلفة العملية الجراحية التي سيخضع لها في غضون أيام تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وكان اللاعب أكد أنه يعاني من إصابة بقرحه بالقدم وتستوجب خضوعه لجراحه عاجله، وشدد على أنه سيخضع عقب الجراحة لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أشهر قبل العودة للمشاركة بصوره طبيعية في التدريبات مع الفريق الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.