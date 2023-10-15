إطلالة جريئة.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بمكياج لافت

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت شمس الكويتية بإطلالة جذابه مرتدية شميز مكشوف الصدر باللون الأبيض ، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًاعلى الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء التي عكست جمالها.



طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم عايزة بحر، الأسبوع الماضي علي قناتهاالرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقررت الفنانة شمس الكويتية طرح أغنية أنا عايزة بحر، بالوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف، متمنيةً أن تنالالغنوة على إعجاب جمهورها وجميع متابعيها بمصر والوطن العربي.