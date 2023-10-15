نور إيهاب تثير الجدل بإطلالة جريئة من وسط البحر.. شاهد

شاركت الفنانة نور ايهاب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نور ايهاب في الصور بإطلالة ملفتة ومثيرة مرتدية كاش مايوه مخطط باللون الأبيض والأسود ومن الناحيةالجمالية اعتمدت علي وضع المكياج الترابي واحمر الشفاه وتسريحة شعر مميزة.



نور إيهاب تشارك فى المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمنفعاليات تقويم الرياض بالسعودية.



تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبةمسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول منمارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.