3 هواتف جديدة تغزو الأسواق قريبا.. اعرف مواصفاتها

قامت العديد من العلامات التجارية لتصنيع الهواتف الذكية، بتأكيد موعد إطلاق أحدث إصداراتها، حيث من المؤكد أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أكتوبر الجاري، عددا ممن الهواتف الذكية الجديدة التي ستصل إلى الأسواق العالمية المختلفة بمواصفات ومميزات جبارة، سنستعرضها لك فيا يلي.

3 هواتف ذكية جديدة قادمة في أكتوبر

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، سيكون هناك 3 هواتف جديدة من إنتاج علامات تجارية مختلفة، من المقرر أن يتم الإعلان عن الثلاث منتجات بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، وستتراوح الهواتف التي سيتم الكشف عنها من بين اثنان من الهواتف القابلة للطي، والنموذج الثالث هو إصدار ميسور التكلفة، ستم إطلاقهم جميع في الهند لأول مرة.

1. هاتف سامسونج Galaxy A05s:



من المقرر الإعلان عن هاتف سامسونج ميسور التكلفة Samsung Galaxy A05s لأول مرة في الهند في 18 أكتوبر، وسيكون أول جهاز من سلسلة Galaxy A في الهند.

وقد كشفت شركة سامسونج بشكل رسمي عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف، حيث سيأتي مزودا بشاشة FHD + بحجم 6.7 بوصة، وسيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680، وسيتميز بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وسيكون الهاتف متاحا في 3 خيارات من الألوان هي: الأخضر والبنفسجي والأسود.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A05s

2. هاتف أوبو Find N3:

من المقرر إطلاق هاتف أوبو القابل للطي الجديد Find N3 في الصين في يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر، وستشارك الشركة الصينية حدث الإطلاق الذي سيبدأ في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا، مباشرة على موقع ويبو Weibo الصيني ومنصات بث الفيديو الصينية الرائدة الأخرى.

وسيتم الكشف عن نفس الجهاز لاحقا بالأسواق العالمية وستكون أول دولة له هي الهند على المستوى الدولي0

وبالنسبة لمواصفاته، سيحتوي هاتف أوبو القابل للطي الجديد Find N3، على جزيرة كاميرا دائرية الشكل ضخمة تحمل علامة Hasselblad التجارية وعدسة منظار ذات تقريب بصري 5x، وسيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وسيحزم الهاتف بطارية بقوة 4800 مللي أمبير ودعم شحن السريع بقدرة 67 وات.

وسيأتي هاتف أوبو Find N3، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قبتسها 7.8 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية إلى جانب دعم تقنية HDR10+، إلى جانب شاشة خارجية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus.

وسيتميز هاتف أوبو Find N3، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات الرئيسبة منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل، وستحتوى الشاشة الداخلية على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، أما الشاشة الخارجية ستحتوى على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

هاتف أوبو القابل للطي الجديد Find N3

3. هاتف وان بلس OnePlus Fold:

يعد OnePlus Open، أول هاتف قابل للطي من إنتاج شركة وان بلس الصينية، ومن المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي في 19 أكتوبر، وسيحتوي الهاتف على شاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع Foldable OLED، يبلغ قياسها 7.8 بوصة، وبدقة 1900 × 2160 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

بالإضافة إلى شاشة خارجية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وأشارت التقارير إلى أن هاتف OnePlus Open، سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14.

وسيتم تشغيل هاتف OnePlus Open، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740، وسيتميز بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل، تحمل إعدادات الكاميرا علامة Hasselblad التجارية.