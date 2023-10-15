التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، نيافة الأنبا دانيال لطفي - مطران إبراشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، على هامش زيارته لمحافظتي أسيوط وسوهاج، والتي تضمنت عددًا من اللقاءات والزيارات والندوات.

نائب رئيس خريجي الأزهر في زيارة للكنيسة الكاثوليكية بأسيوط

من جانبه قدم المحرصاوي الشكر والتقدير لنيافة الأنبا دانيال؛ لما له من باع طويل وفعال في ترسيخ المحبة والسلام داخل مجتمع أسيوط، مشيرًا إلى التعاون السابق مع الرهبنة الكاثوليكية ودير الآباء الفرنسيسكان في مؤتمر دعم وثيقة الأخوة الإنسانية، والذي أقيمت فعالياته بالقاهرة بمشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية.

فيما أعرب نيافة الأنبا دانيال لطفي، عن تقديره لتلك الزيارة الهامة والتي يتصادف توقيتها مع ذكرى نصر أكتوبر، التي تجلت فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية والمحبة المتجذرة في المجتمع المصري منذ قديم الأزل، مثمنًا الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف ومؤسساته في دعم استقرار الوطن ونشر السلام على الصعيد العالمي.

شهد اللقاء كل من: القمص مرقس يوسف - مدير العلاقات العامة، القمص بيشوي يسي - راعي كنيسة تل الواسطي، الأب مخلص مصري - مدير مدارس الفرنسيسكان، الأب ميشيل زاهر- راعي كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، وراهبات قلب يسوع المصري.

تأتي الزيارة تفعيلًا لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي جاءت نتيجة جهود مخلصة لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس - بابا الفاتيكان؛ من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين الناس في العالم، حيث جاءت الوثيقة كثمرةٍ للصداقة الأخوية بين الشخصيتين الدينيتين العظيمتين لتقدم مخططًا لثقافة الحوار والتعاون بين الأديان.

حضر اللقاء كل من: اللقاء أ.د كمال كامل الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، أ. علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، أ. أحمد الحسيني - إدارة المكاتب الداخلية، د. سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، أ.د/ إمام شافعي محمد حمودي - عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، د. ياسر عبد الصبور خليفه - نائب رئيس الفرع، أ.د حماده مصطفى - وكيل كلية اللغة العربية بنين بأسيوط.

المحرصاوي يزور كاتدرائية دير الملائكة

فيما التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، نيافة الأنبا يؤانس - أسقف أسيوط وتوابعها، وذلك بكاتدرائية دير الملاك بأسيوط.

في بداية اللقاء رحب نيافة الأنبا يؤانس، بنائب رئيس مجلس إدارة المنظمة والوفد المرافق له، مؤكدًا أنه مهما حاول المخربون العمل على إضعاف حالة المحبة والسلام التي تسود المجتمع في أوساط المواطنين بمحافظة أسيوط بصفة خاصة، وكافة أنحاء الجمهورية بصفة عامة، فلن يستطيعوا، مشيرًا إلى الدور الفعال للمنظمة ومؤسسات الأزهر في ترسيخ الأسس السليمة لدى أبناء الوطن الواحد بما يعود بالاستقرار على الوطن ويحفظ سلامته.

من جانبه أشار المحرصاوي إلى أن الله قد ذكر مصر في الكتب السماوية ووصفها بالأمن والأمان، كما تطرق سيادته إلى خطورة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إشعال الفتن والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن تسخير الجماعات المتطرفة للتكنولوجيا في استقطاب الشباب لأتباع الأفكار الهدامة، كما أعرب عن سعادته البالغة بتلك الزيارة؛ حيث إن الزيارات المتبادلة والأنشطة والفعاليات المشتركة تعمل على إبراز المبادئ السمحة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

شهد اللقاء أ.د كمال كامل الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، أ. علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، أ. أحمد الحسيني - إدارة المكاتب الداخلية، د. سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، أ.د/ إمام شافعي محمد حمودي - عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، د. ياسر عبد الصبور خليفه - نائب رئيس الفرع، أ.د حماده مصطفي - وكيل كلية اللغة العربية بنين بأسيوط.

الحدود في الإسلام لمنع وقوع المسلم في جرائم لا تتفق مع القيم

في إطار الفعاليات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ألقى أ.د عبد البكر يحيى - الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضره للطلاب الوافدين تحت عنوان "فقه الحدود والجنايات" ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة للطلاب الوافدين؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الدراسة.

أوضح خلالها أهمية طلب العلم ومكانته باعتبار أن طلب العلم له مكانة كبيرة في الإسلام وأنه مقدم على التفرغ للعبادة، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة".

وأوضح الدكتور عبدالبكر، مفهوم "الحد" لغة وقال: إنه بمعنى المنع أو الزجر وبين أن الغرض من الحدود في الإسلام هو المنع من وقوع المسلم في جرائم وأمور لا تتفق مع قيم وأخلاق الإسلام حتى يعيش الناس في سلام.

أضاف الدكتور عبد البكر، أن الجرائم التي تمس الفرد والمجتمع يجب أن تمنعها قوانين حتى تحفظ حقوق وواجبات الإنسان في المجتمع.

وأشار إلى أن الإسلام فرق بين الحد والتعزير حتى لا يخلط الناس بين المفهومين، وأوضح أن التعزير يأتي بمعنيين الأول بمعنى التوقير والاحترام وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه)، والثاني بمعني الإهانة والزجر والذي يحدد هذا هو سياق النص.

وأوضح أنه لابد من دراسة المفاسد التي تترتب على الجرائم التي تمس المجتمعات ووضع القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق وواجبات الأفراد بالمجتمع.

وفي ختام المحاضرة، حث الطلاب على ضرورة تعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية المرتبطة بالقوانين من علماء متخصصين حتى يستطيعوا الفهم الكامل لهذه الأحكام.

منهج استخدام المراجع في البحث العلمي

على هامش زيارته لمحافظة سوهاج، ألقى الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة تحت عنوان: "منهج استخدام المراجع في البحث العلمي" للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجرجا، بحضور الدكتور أحمد حمادي - رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وبعض السادة عمداء الكليات.

بين خلالها الدكتور المحرصاوي الفرق بين المصدر والمرجع، موضحا أن المصدر ما كانت حاجة الباحث إليه أساسية، والمرجع ما كانت الحاجة إليه ثانوية أو تكميلية، وأن المصدر ينقل منه، والمرجع للرجوع إليه في تحقيق نص او تصحيح خطأ أو كشف ملتبس.

كما طالب الدكتور المحرصاوى الباحثين أن تكون لهم شخصية في أبحاثهم وأن يراعوا في أبحاثهم المنهجية والقواعد والأصول التي يجب أن تتبع في كتابة البحث.

في نهاية المحاضرة، قدم عميد الكلية درع الكلية؛ لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي؛ تقديرًا لجهوده العلمية، موجهًا الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، لما تقوم به من جهود كبيرة وأنشطة متميزة في خدمة الأزهريين.

محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

التقى اللواء عصام سعد - محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة أ.د/ محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الازهر السابق ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين المحافظة والمنظمة في تنفيذ برامج التوعية والدورات التدريبية المتنوعة للمنظمة وتنفيذ ورش عمل وندوات ومؤتمرات تثقيفية ضمن خطة المنظمة لاستهداف كافة فئات المجتمع وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.

ضم الوفد كلا من: أ.د/ كمال الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، أ.د/ محمد عطا الله - عميد كلية التربية بنات بأسيوط، والدكتور محمود والأستاذ علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، والأستاذ أحمد الحسيني - إدارة الفروع الداخلية، د. محروس فراج - منسق فرع المنظمة بأسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز - مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط وعضو مجلس إدارة المنظمة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة وبرامج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والتي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة بمحافظة أسيوط والتي شهدت اليوم تنظيم ندوة توعوية بكلية التربية بنات بفرع جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان "استيقظ وافهم"؛ للتوعية بخطورة حروب الجيل الرابع والخامس، والتأكيد على ضرورة نشر الوعى ونبذ العنف والتطرف وكيفية مواجهة حروب الشائعات والاستغلال الامثل لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا المتنوعة والتحذير من خطورتها.

وأشاد المحافظ -خلال اللقاء- بدور خريجي الأزهر في نشر الوعي والثقافة والفكر الإسلامي الوسطي كما أشد بفعاليات وبرامج التوعية الخاصة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتى تضم قامات دينية وعلمية كبيرة والتي يجري تنفيذها لمواجهة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع والحفاظ على تماسك الدولة المصرية والحفاظ على مكتسبات التنمية ودعم أركان الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمد المحرصاوي والوفد المرافق له لتشريفهم للمحافظة.

كما أعلن المحافظ دعمه الكامل لفعاليات وبرامج المنظمة بالمحافظة وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ تلك البرامج لخدمة أهالي المحافظة واستكمال مسيرة التنمية والقضاء على الأفكار الهدامة والمغلوطة ونشر سماحة ووسطية الإسلام وتنظيم الدورات العلمية والتعليمية.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بعض برامج التوعية والفعاليات التي نفذتها المنظمة بمحافظة أسيوط وبعض محافظات الجمهورية بالتعاون مع جامعة الأزهر والأوقاف وكافة مؤسسات الدولة؛ للتصدي للأفكار المغلوطة ومواجهة حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات، فضلا عن الندوات والمؤتمرات التثقيفية، مشيرا إلى أهمية مجلة "نور" التي تصدرها المنظمة، في حماية الأطفال من الأيديولوجيات المتطرفة فضلا عن الدور التربوي والتوعوي المميز لمجلة نور فى إعادة الوعي لدى أطفال مصر والمنطقة العربية.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور محمد المحرصاوي درع المنظمة، للوزير المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم مسيرة التنمية ودعم برامج المنظمة بالمحافظة.

أعضاء فرع منظمة خريجي الأزهر بأسيوط

كما التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بأعضاء فرع المنظمة بأسيوط، وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

كان في استقباله الدكتور كمال كامل الحداد، رئيس الفرع، الدكتور على عبد الحافظ - نائب رئيس الفرع، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، كما شهد اللقاء الدكتور محمود محروس فراج - منسق عام الفرع، الدكتور ياسر محمد - عضو الفرع، الدكتور صلاح السيد محمد - مدير عام مناطق بمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ سيد عبد العزيز - مدير الدعوة.

شدد فضيلة الدكتور المحرصاوي على أن التطرف هو داء العصر، فالتطرف والتشدد لا يكون فقط في الدين، ولكن في شتى مناحي الحياة، مؤكدا على أن التطرف الفكري ينشأ من فراغ الفكر والعقل، فضلا عن سعي الجماعات المتطرفة استقطاب الشباب باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، عبر بث سمومها وأفكارها التي يستهواها أصحاب الفكر المعدوم والنفوس المريضة.

كما أكد على ضرورة التواصل المستمر والفعال، والعمل المشترك بين مؤسسات الأزهر من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، وذلك لتحقيق التكامل بما يعود بالنفع على الفرد وبالتالي على الدولة بما يجلب الاستقرار للمجتمع، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالنشء باعتبارهم شباب ورجال المستقبل، ويجب على مؤسسات الأزهر العمل على تأسيس وتنفيذ البرامج التي تضمن تنشئة الأطفال بفكر سليم.

وأكد سيادته أن المنظمة والأزهر يعملان بشكل متكامل، ويحققان أهداف الدولة المصرية، وطالب بالتعاون الدائم مع فروع المنظمة لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد الشعب المصري.

أثنى الدكتور علي عبد الحافظ، على دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفروعها الداخلية والخارجية؛ لما تقوم به من أنشطة متميزة تسهم في محاربة الفكر المتطرف وتأصيل المنهج الأزهري المعتدل، فضلا عن عقدها للدورات التدريبية والندوات التثقيفية، فضلا عن عقد الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمناطق الأزهرية.

وأكد الدكتور كمال الحداد، على سعادته بزيارة نائب رئيس المنظمة لمحافظة أسيوط، وتمني تكرار الزيارات التي تحقق التقارب والتآلف بين أعضاء المنظمة، وأكد على دور الفرع في نشر رسالة ووسطية الأزهر الشريف بين جموع الشباب في أسيوط.

أكد فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، على أهمية تنفيذ أنشطة المنظمة في ربوع الوطن كافة لما فيها من أهداف سامية تعمل على ترسيخ الأمن والسلام داخل أركان المجتمع المصري، كما أشار إلى دور المنظمة في كافة محافظات الجمهورية في غرس المحبة والسلام بين قطبي الوطن وتدعيم أواصر المحبة والسلام بين المسلمين والمسيحيين.