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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"الأعلى للشئون الإسلامية":الأزهر في قلب فلسطين .. وتهجير أهل غزة يصفي القضية

مصر و فلسطين
مصر و فلسطين

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزهر الشريف لا يعيش في قلب القضية الفلسطينية منذ سنة أو عامين بل منذ عشرات ومئات السنوات، مشيرًا إلى أن هناك وقف في الأزهر الشريف كان مخصصًا لترميم المسجد الأقصى وقبة الصخرة. 


وتابع "عبد الغني هندي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك فرعًا لجامعة الأزهر في قطاع غزة، وهذا دليل على أن الأزهر في قلب القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، وعلاج الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، ولكن فكرة تهجير ونزوح الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، فهذا يصفي القضية الفلسطينية من الأساس. 


وأشار عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن كل الأدبيات اليهودية تتحدث على توسيع الدولة الإسرائيلية من نهر النيل لنهر الفرات، ولكن الصدمة التي حدثت في السابع من أكتوبر الماضي بعد "طوفان الأقصى" أدى لصدمة كبيرة للجانب الإسرائيلي، وتعجيل فكرة توسيع  دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستيلاء على قطاع غزة. 

الأعلى للشئون الإسلامية غزة القضية الفلسطينية الدكتور عبد الغني هندي الازهر الشريف

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