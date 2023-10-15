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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل مهرجان الموسيقى العربية بدورته 32

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، -والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية-، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

 

مهرجان الموسيقى العربية 

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة، يدعم القضية الفلسطينية، من خلال الموسيقى والغناء.

وأضاف داغر، إن المهرجان في دورته الجديدة يناقش في محور من محاور الندوات التي تقام على هامش المهرجان "تأثير الأغنية الشعبية على أغاني المقاومة"، وذلك لدعم القضية.

وكان قد كشف منذ قليل الدكتور خالد داغر، خلال مؤتمر صحفي، عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري، بمسارح دار الأوبرا.

الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الاوبرا المصرية

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