أطلق عليه النار.. عاطل ينهى حياة سائق بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ ، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش بالصدر والوجه وتوفـى أثناء إسعافه.

وبالفحص وسؤال (شقيقه وزوجة المتوفـى) إتهما (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بذات العنوان ) بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.. وذلك لخلافات سابقة بينهما.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش وطلقتين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.