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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاصم خليفة لـ«صدى البلد»: مصر مليئة بمواهب الإسكواش.. وخطة خاصة للأولمبياد

صدى البلد

أكد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أنه ينتظر القرار الرسمى الخاص باعتماد الإسكواش لعبة أولمبية بداية من دورة لوس أنجلوس 2028، مشيرا إلى أن مصر متفوقة جدا في اللعبة.

وقال عاصم خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “مصر مليئة بمواهب الإسكواش، ولدينا خطط عديدة لتطوير كل اللاعبين والأداء”.

وأضاف أن مصر ستعمل بعد اعتماد القرار رسميا للاستعداد من أجل الحفاظ على المستوى العام للعبة، والحفاظ على الصدارة العالمية سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

وأوضح أن مصر ستكون قوة كبيرة فى الأولمبياد بعد اعتماد اللعبة رسميا لامتلاكنا لاعبين كبارا، فضلا عن قاعدة ناشئين مميزة.

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