نقابة المهن التمثيلية في ضيافة حملة السيسي الانتخابية .. صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

واستقبل الوفد المستشارمحمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسيعبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وأعرب عن سعادته وترحيبه بوفد النقابة لمقر الحملة، موضحاً أن الفن المصري يمثل القوى الناعمة للدولة المصرية، وللفنانين دور كبير في مخاطبة الوعي والفكر لدى المواطنين وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية وإعداد جيل من الموهوبين ورعاية تلك المواهب وهو نفس النهج الذي يسير عليه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في رعاية المواهب وتنمية قدراتها، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يبدأ من بناء الدولة بمؤسساتها وبنيتها الأساسية.

من جانبه، وجه وفد نقابة المهن التمثيلية الشكر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديره للفن المصري ودوره في مخاطبة الوعي والفكر، موضحين أن الدولة نعمت بالاستقرار والأمن والأمان، واستطاعت خلال الآونة الماضية تحقيق انجازات عديدة تتمثل في إقامة العديد من المشروعات الضخمة والمبادرات وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية وغيرها تجعل كل مواطن مصري فخور بقيادته خلال السنوات التسع الماضية.

وأشاروا إلى اعتزامهم بالقيام بدورهم المجتمعي في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة لممارسة حق من حقوقهم الدستورية الأصيلة.