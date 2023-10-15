برئاسة السيسي|مجلس الأمن القومي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

شدّد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته إكسترا نيوز..

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

مجلس الأمن القومي: أمن مصر القومي خط أ حم ر

أكد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وقرر اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة لغزة.

وتناول اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.