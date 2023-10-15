رعاية الشباب بإعلام القاهرة تشارك في حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

شاركت إدارة رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، في الحملة التضامنية الإنسانية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، بالتضامن مع جمعية قلوب مصر للتبرع بالدم، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لتوفير المستلزمات الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، من خلال توجه مسئولي رعاية الشباب بالكلية بصحبة وفد طلابي من الراغبين في تقديم التبرع بالدم، والتي تنظم تحت إشراف وتنظيم الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة القاهرة.



وتضمنت الحملة التي نظمها رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة التوجه صباح اليوم، إلى حيث عربات التبرع بالدم المتوافرة في أرجاء الحرم الجامعي بجامعة القاهرة، وشارك خلالها الطلبة من مختلف المستويات الدراسية بكلية الإعلام.



من جانبه، قال الدكتور محمد عاطف نائب مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة، إن الطلاب توجهوا تعبيرا عن اللفتة الإنسانية التي أطلقتها إدارة رعاية الشباب، وفي اطار دورهم الإنساني للتعبير عن التضافر بالمعونة بالدماء والتبرع بها لنجدة الاشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يعانوا منها خاصة في توفير المستلزمات الطبية والتبرع بالدماء.