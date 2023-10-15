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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد طعيمة: تأثرت بمدرسة نجيب الريحاني.. وهذا سر نجاحي في البلاتوه

محمد طعيمة
محمد طعيمة

قال الفنان محمد طعيمة إنه لا يجزم ردود الأفعال نحو عمل فني معين يشارك فيه، فهناك أعمال يتفاجأ بردود الأفعال نحوها، مثل سكتشات “البلاتوه”، وشخصية الريفي الذي جاء ليطور التعليم، حيث إنه لم يكن راضيا عن هذه الاسكتشات، لكنه تفاجأ بأنها حققت قبولا وانتشارا واسعا بعد عرضها. 

وأضاف محمد طعيمة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” الإخباري، أنه أحب التمثيل منذ طفولته، من خلال المشاركة في المسرح المدرسي، وكان عمره 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه يتأثر بمدرسة نجيب الريحاني في الكوميديا القديمة، وفي الجيل الحالي يتأثر بكوميديا أحمد أمين. 

كما كشف الفنان محمد طعيمة، كواليس مشاركته في فيلم “الخميس اللي جاي”، مع الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد. 

وقال محمد طعيمة، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن الفيلم تدور أحداثه فى إطار فانتازيا كوميدية حول مجموعة من الأشباح والبشر، معربا عن سعادته بتجدد التعاون مع عمرو عبد الجليل بعد مسلسل “مكتوب عليا”، وكذلك تكرار تعاونه مع الفنان بيومي فؤاد. 

وأكد محمد طعيمة روح التعاون في فريق عمل فيلم “الخميس اللي جاي”، مؤكدا أنه لم يشعر بالفجوة في التعامل مع أي من ابطال الفيلم. 

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محمد طعيمة ونقطة الانطلاقة 

وقال محمد طعيمة، إنه يعتبر مشاركته في برنامج “البلاتوه” مع الفنان أحمد أمين، هي انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة والنجومية، مشيرا إلى أنه يعتبر أحمد أمين بمثابة شقيقه الأكبر. 

وأضاف محمد طعيمة: «أحمد أمين بيعتبرني تميمة حظ بالنسبة له، حتى في مسلسل الصفارة حرص على إشراكي في حلقة من بطولتي ودائما تتجدد التعاونيات بيننا لهذا السبب». 

وأوضح محمد طعيمة، أن الشخصيات الكثيرة التي قدمها في اسكتشات برنامج البلاتوه أضافت له فنيا، واستفاد بها في أعماله التالية، منها فيلم الخميس اللي جاي، المرتقب عرضه بالسينمات، منوهاً إلى أنه لم يشعر بالشبع من الشخصيات التي قدمها في البلاتوه. 

 

فيلم “الخميس اللي جاي”

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “الخميس اللي جاي” لـ الفنان عمرو عبد الجليل، البوستر الدعائي الخاص بالفيلم، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

واحتوى البوستر الدعائي لفيلم  “الخميس اللي جاي” لـ عمرو عبد الجليل، على جميع الأبطال، وتم تصنيف جمهور الفيلم، للعرض العام. 

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح. 

محمد طعيمة الفنان محمد طعيمة الخميس اللي جاي فيلم الخميس اللي جاي البلاتوه برنامج البلاتوه نجيب الريحاني أحمد امين

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