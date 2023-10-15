شريان واحد.. إقبال خريجي وموظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب على التبرع بالدم للفلسطينيين

أقبل عدد من موظفي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، على حملة التبرع بالدم، تضامنا مع الأشقاء في فلسطين.
وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، ونظمت الحملة ضمن جهودها ومسئوليتها المجتمعية.
وقالت إحدى خريجات الأكاديمية الوطنية، إنها حرصت على أن تكون آول صفوف الحاضرين للتبرع بالدم للإخوة في فلسطين، بعد تعرضهم لانتهاكات وسلب حقوقهم الإنسانية.
وأضافت: “إننا بدورنا قادرون على تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين سواء مساعدات طبية أو سلع غذائية”، ودعت جميع المواطنين للتبرع بالطريقة الأمثل لكل مواطن.
وأشارت الحاجة بدرية، أحد موظفي الأكاديمية، إلى استيائها من الأوضاع في فلسطين، وذلك دفعها لضرورة المشاركة والتبرع بالدم، ووجهت رسالتها لكل القادرين على تقديم الدعم والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
وصول قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى العريش
وصلت قافلة المساعدات الإنسانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة مساء أمس، السبت، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجية الاعتداء الإسرائيلي، والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.
قوافل الإغاثة في طريقها لغزة
وكثف التحالف الوطني ومبادرة حياة كريمة جهودهما لإرسال قوافل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
وتضم القوافل قرابة 106 قاطرات بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، بهم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.