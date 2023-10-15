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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 ألف طلب خلال أسبوع.. إقبال غير مسبوق على حمل السلاح في إسرائيل

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، تلقت خلال أسبوع نحو 18023 طلبا جديدا لحمل أسلحة نارية خاصة.

وحسب موقع "مكور ريشون" فإنه في المجمل، تم تلقي حوالي 26 ألف طلب على الخط الساخن، وتم إصدار ما يقرب من 24600 رخصة حمل الأسلحة النارية الخاصة منذ بداية العام.

ووفقا للموقع كان الرقم القياسي لعدد الطلبات في يوم واحد هو يوم الأحد من الأسبوع الماضي، في اليوم التالي لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذها مقاتلوا حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشيرة إلى أنه في هذا اليوم وحده تم تقديم 6287 طلبا للحصول على ترخيص أسلحة.

وقالت سلطات الاحتلال الأمنية، إن البيانات تظهر تسارعا كبيرا في الزيادة المستمرة في إسرائيل منذ بداية عام 2023 في منح تراخيص الأسلحة، وذلك مقارنة بالأعوام الماضية حيث تم منح ترخيص لـ 12897 شخصا في عام 2022 و10064 رخصة صدرت عام 2021.

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