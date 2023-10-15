عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

د أحمد حسن رمضان
د أحمد حسن رمضان

هناك.. في بوصلة القلب، في فلسطين العزة والاباء، في غزة المحاصرة، حيث أصوات المآذن تصدح بنداء الله اكبر.. تجمع الأطفال حول الركام، وكان بينهم براء.. ينظر ويتعجب، يسأل عن ما حدث، فالدمار من كل حدب وصَوب 
وأصوات القذائف تعم الأرجاء
طائرات تقصف وتدمر... إنهم اعداء الانسانية.

صاح براء بعزم الرجال.. أنا عربي، أنا فلسطيني وهذه أرضى.. هيا أرحل أيها المعتدي، الأرض لنا، ولن نرضى العيش إلا بكرامة.. هذا كان درس براء الأول لهذا العام.. حمل دفتره وقلمه ليدون كل ما يجري وما يحدث..جرائم ضد الإنسانية..

براء..  هو النموذج عن الاف من اترابه، ممن يعيشون اليوم تحت الحصار، ولكن إرادة الحياة اقوى.

لك مني يا صديقي كل التحايا... 
حيث تختفي الحروف ويعجز اللسان عن الوصف.. يا أبطال غزة  لكم كل محبتنا.. أنتم شرف هذه الأمة..

انت يا براء ومن معك مدرسة حياة.. 
ونهج مقاومة لكل محتل.. قريبا سيكون اللقاء... اللقاء الذي تأجل كثيرا، ولكن هذه المرة سأكون المستمع.. تخبرني عن نصركم القادم

براء.. يا قطعة من روح الروح، سنكون على الموعد.. نم مطمئنا اليوم وغدا وكل يوم.. فالفرج قريب، وأية تنتظر اللقاء "وبشر الصابرين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

حملة مواطن: نثمن قرارات مجلس الأمن القومي وندعم القوات المسلحة والسيسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة

الصين توجه ضربة قوية لأمريكا وإسرائيل بانضمامها للمعسكر العربي الفلسطيني

قلب الآية.. سوناك يطمئن إسرائيل ويهاجم المقاومة ويتوعد المتضامنين مع غزة في لندن

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي بشأن التصعيد في غزة.. فيديو

تناقض وتحيز.. BBC تحيل صحفيين عرب للتحقيق بسبب دعم طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

أسعار السلع بعد تطبيق مبادرة مجلس الوزراء للتخفيض.. فيديو

برئاسة السيسي.. قرارات عاجلة من مجلس الأمن القومي حول الأزمة الفلسطينية.. فيديو

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية.. المخطط الإسرائيلي للهجوم البري على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ