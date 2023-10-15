أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

هناك.. في بوصلة القلب، في فلسطين العزة والاباء، في غزة المحاصرة، حيث أصوات المآذن تصدح بنداء الله اكبر.. تجمع الأطفال حول الركام، وكان بينهم براء.. ينظر ويتعجب، يسأل عن ما حدث، فالدمار من كل حدب وصَوب

وأصوات القذائف تعم الأرجاء

طائرات تقصف وتدمر... إنهم اعداء الانسانية.

صاح براء بعزم الرجال.. أنا عربي، أنا فلسطيني وهذه أرضى.. هيا أرحل أيها المعتدي، الأرض لنا، ولن نرضى العيش إلا بكرامة.. هذا كان درس براء الأول لهذا العام.. حمل دفتره وقلمه ليدون كل ما يجري وما يحدث..جرائم ضد الإنسانية..

براء.. هو النموذج عن الاف من اترابه، ممن يعيشون اليوم تحت الحصار، ولكن إرادة الحياة اقوى.

لك مني يا صديقي كل التحايا...

حيث تختفي الحروف ويعجز اللسان عن الوصف.. يا أبطال غزة لكم كل محبتنا.. أنتم شرف هذه الأمة..

انت يا براء ومن معك مدرسة حياة..

ونهج مقاومة لكل محتل.. قريبا سيكون اللقاء... اللقاء الذي تأجل كثيرا، ولكن هذه المرة سأكون المستمع.. تخبرني عن نصركم القادم

براء.. يا قطعة من روح الروح، سنكون على الموعد.. نم مطمئنا اليوم وغدا وكل يوم.. فالفرج قريب، وأية تنتظر اللقاء "وبشر الصابرين".