شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد فعاليات حصة التربية الرياضية بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد ، أن تعزيز اللياقة البدنية بين صفوف الطلاب يؤثر إيجابا على شخصية الطالب وتقديره لذاته وثقته بنفسه.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد حصة تربية رياضية بالمدرسة الفندقية FB_IMG_1697373245295 FB_IMG_1697373242456 FB_IMG_1697373240082 FB_IMG_1697373236421 FB_IMG_1697373234275 FB_IMG_1697373232151 FB_IMG_1697373230054 FB_IMG_1697373227807 FB_IMG_1697373225461 FB_IMG_1697373223200

جاءت الزيارة فى إطار جولات وكيل تعليم بورسعيد التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، رافقها خلالها محمود بدوي مدير عام التعليم العام و العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.

كما تفقدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد ، خلال جولتها الفصول الدراسية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية للوقوف على مدى تفعيل وسائل الإيضاح المتطورة وتفاعل الطلاب معها.

كما تفقدت وكيل تعليم بورسعيد، قاعات المعامل والمكتبة مشيدة بجاهزيتها لاستقبال الطلاب.