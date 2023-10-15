وكيل تعليم بورسعيد تشهد حصة تربية رياضية بالمدرسة الفندقية

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد فعاليات حصة التربية الرياضية بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية.
وأكدت وكيل تعليم بورسعيد ، أن تعزيز اللياقة البدنية بين صفوف الطلاب يؤثر إيجابا على شخصية الطالب وتقديره لذاته وثقته بنفسه.
جاءت الزيارة فى إطار جولات وكيل تعليم بورسعيد التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، رافقها خلالها محمود بدوي مدير عام التعليم العام و العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.
كما تفقدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد ، خلال جولتها الفصول الدراسية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية للوقوف على مدى تفعيل وسائل الإيضاح المتطورة وتفاعل الطلاب معها.
كما تفقدت وكيل تعليم بورسعيد، قاعات المعامل والمكتبة مشيدة بجاهزيتها لاستقبال الطلاب.