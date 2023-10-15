أخبار الفن.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب.. وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

ردَّت الدكتورة سلوى عبد الباقي، على ما تردد من أنباء حول ارتداء حفيدتها - لينا أحمد الفيشاوي - سلسلة بها صليب، وإثارة الجدل على السوشيال ميديا.

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر، الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي أحد أبرز مقدمي البرامج الحوارية السياسية.

وأفادت تقارير إخبارية، أن جيزال خوري، رحلت اليوم الأحد عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، إذ توفيت اليوم في منزلها بالعاصمة بيروت بجوار والديها.

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي عن المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في نسخته العاشرة من أيام القاهرة لصناعة السينما، المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، وتتضمن القائمة 15 مشروعًا سينمائيًا في مرحلتي ما بعد الإنتاج والتطوير من 8 دول عربية، حيث يشارك 5 مشاريع من مصر، و2 من تونس، و2 من العراق و2 من لبنان ومشروع واحد من السودان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، والجزائر.

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، -والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية-، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

كشفت الدكتورة سلوى عبد الباقي، سر قيام حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، بحلاقة شعرها زيرو خلال الأيام الماضية، بشكل فاجأ جميع محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت الدكتورة سلوى عبد الباقي، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إن حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، حلقت شعرها زيرو، للتبرع به لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنها كانت تظن أن «لينا» سوف تقوم بقصه قليلًا ولكن تفاجأت بأنها حلقته زيرو.

قال الفنان محمد طعيمة إنه لا يجزم ردود الأفعال نحو عمل فني معين يشارك فيه، فهناك أعمال يتفاجأ بردود الأفعال نحوها، مثل سكتشات “البلاتوه”، وشخصية الريفي الذي جاء ليطور التعليم، حيث إنه لم يكن راضيا عن هذه الاسكتشات، لكنه تفاجأ بأنها حققت قبولا وانتشارا واسعا بعد عرضها.

ظهرت النجمة العالمية «مادونا» في حفلها الأخير في العاصمة الإنجليزية لندن، وهي تدعم القضية الفلسطينية، وتناشد بتطبيق السلام في الشرق الأوسط، وتعرب عن أسفها من مشاهد العنف ضد الأطفال والشيوخ والمراهقين.

غاب عن السينما 15 عاما، ولكن يظل دوره فى فيلم "طباخ الرئيس" علامة مميزة فى وجدان المشاهد، وتألق فى التلفزيون بعدد من الأعمال المميزة أيضا، والتى تعد علامة فى مشواره الفنى، فلا أحد ينسى وزير الداخليه فى "صاحب السعادة"، أو شخصية الرجل المخابرات فى "القيصر"، إنه الفنان خالد زكى صاحب 133 عملا ما بين السينما والتليفزيون، كان ذلك سببا فى تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته الأخيرة.