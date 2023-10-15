لبنان يقصف الاحتلال الإسرائيلي بـ30 صاروخا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن أكثر من 30 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل قبل قليل.

بدوره، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، “رصد 9 عمليات لإطلاق الصواريخ عبرت من لبنان إلى إسرائيل واعتراض 5 منها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

وأوضحت الساحلي، إن القتال على الحدود هو مجرد مناوشات ويمثل “تحذيرا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهدافا في لبنان ردا على قصف قاعدة إسرائيلية على الحدود.

أوضحت صحيفة “هآارتس”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف موقع على الحدود اللبنانية انطلقت منه قذيفة مضادة للدروع وأصابت قوات إسرائيلية.