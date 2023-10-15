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رئيس التحرير
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ديني

الهباش: كلمتي بمؤتمر الإفتاء تتمحور حول موقف مصر المشرف ضد تهجير أهالي غزة

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أنه سيتناول خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية موقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية وفي إفشال المخطط الإسرائيلي في تهجير قطاع غزة.

وأضاف الهباش في تصريحات له،  أن تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويدخل في عداد جرائم الحرب، مشيراً إلى أنه سيتناول أيضا واجب علماء الأمة وقياداتها الدينية تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع: نجدد تقديرنا واعتزازنا بمصر وبمواقفها المشرفة، ونقدر الموقف الوطني الصلب الذي يقفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه كل الشعب المصري في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور علماء ومفتين ووزراء ومتخصصين من أكثر من 100 دولة.

وهناك مبادرات عدة يطلقها المؤتمر، منها إصدار الدليل الإعلامي للصحفيين الأجانب، وإطلاق بوابة (IFatwa.org)؛ أول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، وغيرها من المبادرات والمشروعات الهامة.

مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية إفشال المخطط الإسرائيلي في تهجير قطاع غزة

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