عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ..

شكري: مصر تواصل بذل الجهود لوضع حد للتصعيد وحقن دماء الأبرياء

اتصال من أمين سر
اتصال من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، يوم ١٥ أكتوبر الجاري، من السيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزير شكري حرص خلال الاتصال على الاستماع من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، خاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع من ظروف قاسية تحت القصف المتواصل والحصار والدعوات لإخلاء منازلهم والبقاء دون مأوى ملائم.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على مواصلة مصر لبذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء، منوهاً لاستمرار المشاورات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوقف القصف الإسرائيلي وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وكذلك الرفض القاطع لأية محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير، حيث جدَّد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت والداعي إلى التعامل مع جذور الأزمة الراهنة من خلال العمل على استئناف عملية السلام، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أبناء الشعب الفلسطيني أحمد أبو زيد الخارجية المصرية الدولة الفلسطينية المستقلة السفير أحمد أبو زيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصفية القضية الفلسطينية تدهور الأوضاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

موضوعات متعلقة

غدا .. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الفرنسية للتشاور حول سبل خفض التصعيد في غزة

القاهرة تستضيف الدورة الــ 14 للخلوة رفيعة المستوى لمبعوثي ووسطاء السلام في أفريقيا

وزير الخارجية الغيني يستقبل السفير المصري بمناسبة قرب انتهاء مهمته في كوناكري

وزيرة خارجية بوركينا فاسو تقلد السفير المصري أرفع وسام في الدولة

شكري: مصر تقدم كل التسهيلات والمساعدات لغزة.. ومعبر رفح مفتوح رسميا

شكري يبحث جهود وقف التصعيد في غزة مع 3 وزراء خارجية

توفير المساعدات الإنسانية|«شكري» يؤكد ضرورة وقف القصف الإسرائيلي وحماية المدنيين في غزة

شكري: إسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة

ترشيحاتنا

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار ..تعرف علي القيمة الجديدة

ماذا يحدث بآخر ساعة قبل المغرب؟.. 10 عجائب و23 دعاء مستجابا الآن

هل يجوز الجمع بين صلاتى العصر والمغرب بعد العودة من العمل؟.. الإفتاء تقدم حلا

كرم جبر: مواقع مشبوهة تحركها أصابع قذرة للنيل من دولتنا.. و«إكسترا نيوز»: «مدى مصر» يضر بالأمن القومي

بعرض 3 كيلومترات| إسرائيل: القصف الجوي يهدف لإنشاء حاجز عازل جديد بين المستوطنات وغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب ولا بجد؟.. حورية فرغلي تستعيد جمالها | لن تصدق

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ