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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد المحال التجارية للتأكد من تنفيذ مبادرة "تخفيض الأسعار"

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المحلات والسلاسل التجارية للتأكد من تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة .

اطلع محافظ الجيزة، على كافة الأسعار للسلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30% ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة .
وأكد محافظ الجيزة،  أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة علي مدار الـ 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 الي 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان -  الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار .
ووجه محافظ الجيزة، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات .

محافظ الجيزة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية اسعار السلع وزارة التموين

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