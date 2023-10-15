النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية .. صور

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار/ط عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.

ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

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