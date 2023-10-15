ظلم الفن وأصبح فتى الشاشة الأول.. لماذا رفض محمود ياسين كتابة مذكراته؟

مرت ثلاث سنوات على رحيل فتى الشاشة الأول الفنان الراحل محمود ياسين، والذي لم تقتصر حياته على كونه فنان فقط بل كان متابعًا جيد لما يتم كتابته في الصحافة، فكان يبدأ يومه عادة بتصفح ما يقرب من 14 جريدة ورقية كل صباح.. فلماذا رفض محمود ياسين كتابة مذكراته؟..

كان الفنان الراحل محمود ياسين يحب كوميديا الموقف، والتي تعتب أرقى أنواع الكوميديا، ولا يحب أسلوب التهريج والحركات لإضحاك الناس، وفقًا لما أوضحته زوجته الفنانة شهيرة، فكان شخصًا متنوعًا ومثقف وبيسيط في نفس الوقت، ومُحب للقرآن الكريم، لدرجة أنه قام بتسجيله بصوته في استوديو داخل المنزل، لكنه رفض كتابة مذكراته

لماذا رفض محمود ياسين كتابة مذكراته؟

كانت حياة الفنان الراحل محمود ياسين بسيطة، بعيدة عن كل السقطات أو الإساءات أو المشاحنات، ووفقًا لـ شهيرة فغن تقديم السيرة الذاتية لأي شخص تتطلب سيناريو دسمًا، به حبكات وعثرات ومفاجأت وأحداث تجذب المشاهد، لذا رفض ياسين كتابة مذكراته أو تسجيلها نظير مقابل مادي كبير.

عن حياة محمود ياسين

وُلد محمود ياسين في مدينة بورسعيد، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964م، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، وكان والده موظفًا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلا ملك لشركة القناة، وعندما اندلعت ثورة يوليو، وصدرت قراات التأميم لهيئة قناة السويس عام 1956م، آلت ملكيتها إلى الشعب.

بعد أن أنهى محمود ياسين رحل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وكان دائمًا ما يحلم بالتمثيل طوال سنوات داسته، لذا التحق بمسابقة المسرح القومي وجاء تتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، إلا أنه تسلم بعد ذلك قرار التعيين من القوى العاملة في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي.

رفض محمود ياسين قرار التعيين بسبب حبه للفن والتمثيل، وحصل على تعينه في المسرح القومي وبدأ مسيته الفنية من خلال مسرحية الحلم، وقدم أكثر من 20 مسرحية أبرزها « وطني عكا، سليمان الحلبي، ليلة مصرع غيفاا، عودة الغائب، الخديوي، ليلى والمجنون، الزير سالم».

تزوج الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الممثلة رانيا محمود ياسين، وذلك بعد قصة حب بدأت عام 1969م، حيث تعرف عليها عندما كان يبدأ أولى خطواته نحو الشه كنجم مسرحي، وعُرض عليه فيلم بعنوان ( صور ممنوعة) وستكون البطلة أمامه وجه جديد اسمها عائشة حمدي، وبعد فترة من العمل معها وجد نفسه منجذبًا لها، وظلا يتحدثا سويًا إلى أن توفى والدها وعض عليها الزواج بعد ذلك، ليتزواج خلال تصوير فيلم الخيط الرفيع.

رحلة محمود ياسين من ظلم الفن لـ فتى الشاشة الأول

بدأت رحلة الفنان محمود ياسين الفنية بظلم شديد لها، حيث لم يكن يُدك في بداية حياته الفنية أهمية الفن ومدى تأثيره على المجتمع وحياة الناس، فلم يكن ياسين قد شاهد في ذلك الوقت أعمال كبار المخرجين أمثال صلاح أبو يوسف وكمال الشيخ، وحسين كمال ويوسف شاهين.

بدأ محمود ياسين مشواه الفني بأدوار صغيرة من خلال أفلام «الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شئ من الخوف، حكاية من بلدنا»، حتى حصل على بطولته الأولى من خلال فيلم « نحن لا نزع الشوك»، ومن ثم توالت أعماله الفنية ووصل الرصيد الفني للفنان الراحل محمود ياسين لأكثر من 150 فيلم، حتى حصل على لقب فتى الشاشة الأول.

وقدم محمود ياسين عشرات المسلسلات الدامية على شاشة التليفزيون المصية منها « الدوامة، غدًا تفتح الزهور، مذكرات زوج، اللقاء الثاني، أخو البنات، اليقيقن، العصيان، سوق العصر، وعد، مش مكتوب، ضد التيار، رياح الشق، أبو حنيفة النعمان».

أبرز الأفلام السينمائية لـ محمود ياسين

جدو حبيبي

عزبة آدم

الجزيرة

فتاة من إسرائيل

عصر الحب

ولا يزال التحقيق مستم

أسياد وعبيد

جفت الدموع

الظلال في الجانب الآخر

العذاب فوق شفاة تبتسم

الوفاء العظيم

الساعة تدق العاشرة

الصعود إلى الهاوية

قاع المدينة

ضاع العمر يا ولدي

سجن بلا قضبان

عالم وعالمة

رحلة النسيان

الرجل الذي فقد ظله

أبرز المسلسلات التليفزيونية لـ محمود ياسين

العصيان

حديقة الشر

الرجل الغامض

رياح الشرق

حكيم الزمان

أقوى من الطوفان

جوهة القص

طريق النو

ذات النطاقين

والسلام ختام

الإسلام وحياة جديدة

أبو حنيفة النعمان

جوائز وتكريمات فتى الشاشة الأول

حصل الفنان الراحل محمود ياسين على أكثر من 50 جائزة في المهرجانات المختلفة في مصر وخارجها منها:

جوائز التمثيل من مهجانات طشقند عام 1980

مهرجان السينما العربية في أمريكا وكندا عام 1984

مهرجان عناية بالجزائر عام 1988

حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحبية عام 1975م

جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980م

اختير ئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عام 1998، ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة

حصل على جائزة أحسن ممثل في مهجان التليفزيون لعامين متتالين 2001 و 2002.

تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرًا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.

وفاة محمود ياسين

في أخر ثمان سنوات في حياة الفنان الاحل محمود ياسين عانى من مرض الزهايمر، إلى أن فاق عالمنا في 14 أكتوب 2020، عن عمر يناهز 79 عام.