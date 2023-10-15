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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير تونس بمصر: وصول طائرة تحمل مساعدات للشعب الفلسطيني لمطار العريش

السفير
السفير

أكّد السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية أنه تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيّس سعيّد، وصلت طائرة عسكرية تونسية محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق إلى مطار العريش الدولي ظهر يوم الأحد 15 أكتوبر 2023. 

وأوضح السفير التونسي بالقاهرة، أنه تمّ حفظ هذه المساعدات، التي تشمل حوالي 12 طن من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال موجهة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بمستودع تجميع المساعدات بمطار العريش في انتظار ايصالها الى غزة فور فتح طريق آمن. 

وأضاف السفير محمد بن يوسف أنه ستتم، في الفترة القادمة، مواصلة تنظيم رحلات جوية أخرى في إطار وقوف سيادة الرئيس قيس سعيّد وشعب تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي في هذه المحنة والوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وانتهاكات صارخة لكل القوانين والمواثيق من قبل قوات الاحتلال. 

وتقدم سفير تونس بجزيل الشكر للشقيقة مصر على جهودها والتسهيلات التي قدّمتها للبعثة ولا سيما في مستوى سرعة الحصول على ترخيص العبور والإرساء للطائرة العسكرية والتسهيلات الكبيرة المقدمة للطائرة ولطاقمها في مطار العريش الدولي، وهذا أمر ليس بغريب على الشقيقة مصر.

الجامعة العربية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشقيق السفير التونسى المساعدات الانسانية سفير تونس بالقاهرة

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