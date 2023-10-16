هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم.. أسعار ومواصفات

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية التركيز على اقتناء هواتف سامسونج والتي تعد مميزة للغاية حيث تمتلك معالجات جيدة وأيضا قدرات متميزة إلى جانب أسعار متنوعة تناسب جميع الفئات.

وذكر موقع GizChina هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم خلال العام الحالي 2023 والتي لاقت إقبالا كبيرا من المستخدمين، ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بها وأسعارها في السوق المصري:

هاتف سامسونج Galaxy A14

وجاء بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية - وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

هاتف سامسونج Galaxy A54

وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل بمعالج من تصنيع سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

ويتميز بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز، بدقة عرض +HDR10، وميزة Always-on display، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى بعدسة periscope دقة 10 ميجابيكسل، وثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وبطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

هاتف سامسونج Galaxy A04e

وجاء بشاشة من نوع PLS LCD ، قياس6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز، وكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت ، مع نظام التشغيل أندرويد 12، وبطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع فتحة من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS .

هاتف سامسونج Galaxy A34

وجاء بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، ودقة 1080 × 2340 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بمستشعرا بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080، من شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ونظام تشغيل Android 13.