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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعمه لغزة.. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا

هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي منع تصدير المعدات الأمنية إلى بلاده بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال جوستافو بيترو على منصة “إكس” “تويتر سابقًأ”: “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها. نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية.. في يوم من الأيام، سيطلب منا جيش وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا”.

وأضاف "سأعانقهم وسيبكون على القتل في أوشفيتز وغزة، وأيضا على أوشفيتز الكولومبية".

وكان الاحتلال الإسرائيلي استدعى في وقت سابق، سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات الرئيس جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية".

كما قرر الكيان الصهيوني وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الكولومبي إسرائيل بقسوة بسبب عدوانها على قطاع غزة، مشبهًا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنازيين.

وقال بترو على حسابه بمنصة “إكس” ردًا على الفيديو الذي قال فيه وزير الدفاع يوآف جالانت إنه سيتم فرض حصار كامل على غزة: “هذا ما قاله النازيون عن اليهود، ولا يمكن للدول الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

كما نشر عبر حسابه، مجموعة من صور الأطفال الفلسطينيين مع التعليق: "قتلوا بسبب الاحتلال غير القانوني". 

الرئيس الكولومبي إسرائيل الحرب على غزة غزة الإبادة الجماعية

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بعد دعمه لغزة.. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

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