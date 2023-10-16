موعود بالمشاكل.. حسام المندوه يكشف رد فعله بعد استبعاده من انتخابات الزمالك

أكد حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك، أنه استقبل خبر استبعاده من الانتخابات بشكل مفاجئ، خاصةً أن الجميع يبحث عن مصلحة النادي.

وتابع المندوه خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك موعود بالمشاكل والأزمات والقضايا، ولا أعلم سبب ما يحدث داخل النادي".

وأضاف حسام المندوه: "الحكم ليس نهائي، وسيتم الطعن عليه، وسوف أتواصل مع القانونين وهناك حالة من الطمأنينة على الطعن".

وكان القضاء الإداري قد وافق على الطعن المقدم ضد حسام المندوه من ماهر شقران المرشح على منصب العضوية فوق السن، وبالتالي تم استبعاده من الانتخابات وفقا لقرار المحكمة.

ويشار إلى أنةشقران المرشح في انتخابات الزمالك، على منصب العضوية فوق السن، قام بالطعن على ترشح حسام المندوه، لوجود نص دستوري يلزم عضو مجلس النواب، بالتفرغ التام والحتمي لأداء وظيفته، وبالتالي لا يصح أن يترشح لأمين الصندوق، لأنه منصب من ضمن إدارة نادي الزمالك.