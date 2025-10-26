الصادرات السلعية السعودية تسجل 100 مليار ريال خلال أغسطس الماضي

أ ش أ

أعلنت هيئة الإحصاء السعودي، اليوم /الأحد/ أن حجم صادرات المملكة السلعية خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 100 مليار ريال.

وذكرت الهيئة - في بيان، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - أن "فائض الميزان التجاري للمملكة خلال أغسطس الماضي بلغ 24.24 مليار ريال"، مضيفة أن حجم واردات المملكة السلعية بلغ 75 مليار ريال، فيما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة 174 مليار ريال خلال أغسطس الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع الفائض التجاري بنسبة 4.1 %، فيما زادت الواردات السلعية للمملكة بنسبة 7.4%، مبينة أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5% خلال أغسطس الماضي.