دخول المساعدات مقابل خروج الرعايا.. نتائج لقاء وزير خارجية أمريكا مع الرئيس السيسي

أكد إسلام الشافعي الكاتب الصحفي،أن حل القضية الفلسطينية في يد مصر أولا، خاصة أن أمريكا تحركت بسرعة لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير ممرات آمنة لخروج الرعايا الأمريكيين من معبررفح.

لا يوجد دولة في العالم بذلت جهودا في قضية فلسطين مثل ما قامت به مصر



وأضاف الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إسرائيل تقوم بعملية اعتداء مخطط منذ سنوات عدة، وفلسطين ليس لديها جيش نظامي، فقط أفراد حماس ولا يحسبوا على أنهم جيوش نظامية.



وعلق إسلام الشافعي: لا توجد دولة في العالم بذلت جهودا في قضية فلسطين مثل ما قامت به مصر، بل وأن القاهرة تعتبر فلسطين من ضمن اهتماماتها وشأن داخلي، منوها أن مصرتقدمت بألفي طن مساعدات للأشقاء؛ مما يدل على أن القضية الفلسطينية في قلب القيادة السياسية.

واختتم الكاتب الصحفي: استفادة مصر كبيرة من زيارة بلينكن ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الممر الذي ستوفره مصر لرعايا أمريكا سيكون مقابل دخول المساعدات للأشقاء في غزة.

