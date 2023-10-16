معهد تكنولوجيا الغذاء : لو بتشرب شاي وقهوة كتير لازم قصادهم ميه

أكدت منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء أنه من الضروري أن يقوم الفرد البالغ بشرب من 2 لـ 3 لتر مياه يوميا.

وقالت عز الدين في حوارها في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" عدم شرب المياه باستمرار قد يسبب حالة من عدم التركيز والنسيان".

وأضافت "شرب المياه باستمرار يسهم في تقوية الذاكرة".

وتابعت "شرب الكافيين بشكل كبير المتواجد في الشاي والقهوة يعرض الجسم لحدوث الجفاف وبالتالي من الضروري شرب المياه باستمرار ".

واكملت منال عز الدين :" الكافيين يؤدي إلى إخراج المياه بشكل سريع من الجسم وبالتالي على كل من يشرب قهوة أو شاي شرب مياه باستمرار لتعويض المياه التي تخرج من الجسم ".