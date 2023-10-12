صيانة عاجلة ومولدات ديزل ومحول لتأمين التغذية الكهربائية لمولد السيد البدوى | صور

قام المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بجولة تفقدية على كل المواقع الخاصة بتأمين التغذية لمولد العارف بالله سيدى احمد البدوي بمدينة طنطا لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للمولد والاطمئنان على يقظة كل العاملين بالمواقع والوقوف على أي سلبيات او معوقات تقف في طريق تحقيق جودة التأمين الكهربائى للمنطقة.



وحرص رئيس الشركة خلال جولته التفقدية على اجراء تجربة تضمنت حدوث أزمة مفاجئة متمثلة فى قطع التيار عن أحد المناطق للوقوف على مدى سرعه الاستجابة من العاملين في اعادة توصيل التيار، مشيدا بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين من مهندسين وفنيين.



وكلف رئيس الشركة كلا من المهندس مصطفى عبدالرحمن رئيس قطاعات الشبكات والتحكم والمهندس ايمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية و مديري عموم التشغيل بمتابعة الاحتفال لحظة بلحظة والاطمئنان على ضمان استقرار التغذية الكهربائية للمولد والمناطق المحيطة به.



أصدر رئيس الشركة تعليمات مشددة بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة برئاسة المهندس مصطفى عبد الرحمن رئيس قطاعات الشبكات والتحكم والمهندس ايمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية وبمعاونة العاملين الفنيين بفرع حى أول طنطا وادارة الطوارئ بديوان عام الشركة وادارة الطوارئ بشركة شمال الدلتا .



وتضمنت استعدادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اجراء صيانة عاجلة لجميع لوحات التوزيع الواقعة بنطاق الإحتفال ، وكذلك عمل صيانة عاجلة لجميع المحولات والأكشاك بمنطقة الإحتفال .



و تم الانتهاء من عمل صيانة لجميع الأعمدة وإعادة التربيطات والموصلات وتجريبها بجميع المناطق المحيطة بميدان السيد البدوى، وكذلك جميع الشوارع الجانبية والرئيسية الواقعة فى نطاق الإحتفال، كما تم تدعيم وإستعدال الأعمدة القائمة بمنطقة الصارى (سيجر) والمزروعة بحالة مؤقته وتحريب الموصلات وإضافة موصلات لتسهيل توصيل التيار الكهربائى للنزلاء والخيام أثناء فترة الإحتفال ويتم رفعها بعد الإنتهاء من فترة المولد .



وشدد رئيس الشركة على تكثيف العمالة الفنية والتجارية بإدارتى أول وثانى طنطا وإدارة التشغيل بالقطاع وذلك لتحصيل مستحقات الشركة من الزينة التى يتم إستهلاكها بالخيام المقامة والمحلات التجارية وكذلك لإزالة أى أعطال قد تحدث فى وقت قصير جداً وكذلك لمتابعة المحولات القائمة لمنطقة الإحتفالات بإستمرار على مدار 24 ساعة، وكذلك تأمين التغذية الكهربائية بمنطقة الإحتفالات (ميدان السيد البدوى – منطقة الساحة – منطقة حافظ وهبى – سكة سيجر) مع الدفع ب9 ماكينات توليد ديزل قدرات مختلفة بالإضافة إلى محول قدرة ١٠٠٠ ك. ف. أ بقطاع كهرباء غرب الغربية، وماكينة ديزل لتأمين التيار الكهربائى لمبنى المحافظة تحسباً لأى أعطال تحدث فجأة ومواجهة الأحمال التى تطرأ على المحولات أثناء فترةالإحتفال أسوة بالأعوام السابقة.



وانتهت الشركة من التنسيق مع مختلف الجهات المعنية الخاصة بالتأمين من محليات وأوقاف وغيرها من الجهات المسئولة عن الاحتفال.

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